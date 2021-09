Una Ragazza per il Cinema: la fascia a Krizia Moretti

CATANIA – Si è chiusa la 33esima edizione del Premio Nazionale, inserito nel cartellone di Taormina Arte, “Una Ragazza per il Cinema”. Sul palco del Teatro Antico di Taormina ha vinto Krizia Moretti vent’enne romana, al secondo posto Megan Rya e al terzo Alice Russo. “Sono felicissima, dedico questa vittoria ai miei genitori, che mi hanno aiutato in questa avventura – dice Krizia – e a Sonia Giusti, responsabile per la Regione Umbria, che mi ha fatto conoscere questo concorso straordinario, professionale e molto serio. Devo dire grazie a loro se sono qui e ho questa corona. Ho tanto da affrontare davanti a me, grazie alla borsa di studio che ho vinto sono pronta, questo è il mio sogno. Ancora devo metabolizzare, non ci credo ancora. E’ stata un’esperienza che non dimenticherò. Amo il mondo del cinema e mi piacerebbe intraprendere una carriera come attrice”.





















Molti gli ospiti della serata che insieme ai Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo erano presenti al Teatro Antico. Madrina della serata Valeria Marini che torna sul palco del premio “Una Ragazza per il Cinema”, dopo aver partecipato nel 1990, che è stato il suo trampolino di lancio. Come la vincitrice dell’anno scorso, Alice Carbonaro, che ha recitato nel film “Lupo Bianco” vincitore, in questi giorni, a Venezia nella sessione cinema per il sociale. Garrison Rochelle, ballerino e coreografo, ha curato tutte le coreografie della finale.

La serata si è aperta con un balletto dedicato al ricordo di Raffaella Carrà. La conduzione della serata ha avuto come protagonisti Beppe Convertini e Justine Mattera. Sul palco si sono alternati, il comico Fabrizio Fontana conosciuto dal grande pubblico come il Capitan Ventosa di Striscia la Notizia e gli attori, Demetra Hampton, Vincent Riotta e Gaetano Aronica. Special Guest Mario Venuti. Altri ospiti della serata Gil Cagné e Franco Battaglia. Gli altri premi del concorso e le relative fasce sono state vinte da: Ragazza Regione Siciliana Assessorato Turismo e Spettacolo a Federica Rizza, Ragazza Taormina Arte Beatrice Dessì, Ragazza Moda Francesca Giordano, Ragazza Jan Klebert Megan Rya, Ragazza 2Bekiny Erika Vannucci, Ragazza Gil Cagnè Krizia Moretti, Ragazza Studio Cinema Martina Torrisi, Ragazza VideoBank Martina Golino, Ragazza Messeguè Giorgia Azzarelli, Ragazza Miss delle Miss Megan Rya, Ragazza Wella Krizia Moretti, Ragazza Primadonna Giorgia Azzarelli, Ragazza Guess Erika Vannucci., la Borsa di studio “Studio Cinema” va a Megan Rya.