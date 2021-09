Alberi pericolanti sulla statale: traffico bloccato

Ancora disagi sulle strade siciliane. Sulla statale 122 ‘Agrigentina’ il traffico è bloccato per la presenza di alberi pericolanti. Succede al chilometro 43,200 nel territorio di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta.

Anas sul posto

“Per consentire la rimozione degli alberi adiacenti la sede stradale – spiegano dall’Anas – la circolazione delle auto è temporaneamente bloccata -. Sul posto è impegnato il nostro personale per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione in sicurezza”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT