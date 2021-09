Baldini: “ll Catania ha voglia di riscatto”

“Sensazioni dopo Pagani? Dopo aver analizzato di nuovo la gara, la sensazione rimane quella di aver fatto una buona prestazione ma con un risultato negativo. Abbiamo di nuovo l’occasione di giocare, lasciando a casa qualche ‘acciacato’. Non saranno del match Russotto, Russini, Calapi, Provenzano e Maldonado. Vedremo in campo i ragazzi più giovani e chi avrà bisogno di mettere minuti sulle gambe. Ci sarà anche Piccolo in campo, sarà titolare contro il Catanzaro perché deve ritrovare la migliore condizione dopo l’infortunio”. Il tecnico del Catania Francesco Baldini è intervenuto in conferenza stampa rilasciando queste dicharazioni alla vigilia della sfida contro il Catanzaro valida per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C.

L’allenatore degli etnei ha continuato: “I ragazzi hanno voglia di riscatto sotto il punto di vista del risultato. Perdere in quel modo a Pagani dopo aver visto i dati, abbiamo tirato 23 volte in porta ad esempio, significa che la prestazione è stata fatta. C’è rammarico per il risultato, da domani e poi col Bari ci sarà cattiveria agonistica fino alla fine del match. Cambierò qualcosa in tutti i reparti. Cosa manca al Catania in trasferta? Se i numeri che ho dato prima sono veri, e lo sono, ci manca un po’ di cinicità. Dobbiamo riuscire a buttare dentro la palla e lavorare meglio nella fase di non possesso. Abbiamo fatto poche partite fino ad ora, dunque dobbiamo avere la voglia costante di crescere”.