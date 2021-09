Energia, allarme bollette: “Da ottobre aumenti del 40%”

ROMA – Energia, è allarme per il caro bollette. ‘Lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20%, a partire dal primo ottobre aumenterà del 40%. Queste cose vanno dette, abbiamo il dovere di affrontarle’, avverte il ministro della Transizione ecologica Cingolani. Il nodo è il prezzo del gas che ‘aumenta a livello internazionale perché aumenta anche il prezzo della CO2 prodotta. Il governo è impegnato per la tutela delle famiglie’, ha aggiunto. Allarme bollette anche in Spagna, dove oggi Sanchez proporrà alcune misure di contenimento.

Cingolani ha spiegato il perché della stangata in arrivo: “Succede perché il prezzo del gas a livello internazionale aumenta, succede perché aumenta anche il prezzo della CO2 prodotta. Il governo è fortemente impegnato – afferma – per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a queste congiunture internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie”.