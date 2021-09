Catania, in quattro giorni servono risposte

Due impegni, contro altrettante big del girone C di Serie C, che chiariranno le prospettive del Catania

Due impegni, contro altrettante big del girone meridionale di Serie C, che chiariranno probabilmente le prospettive del Catania nell’attuale stagione agonistica. La delusione è ancora palpabile dopo l’inopinata sconfitta di Pagani ma la Coppa Italia bussa alle porte. La formazione allenata da Francesco Baldini, infatti, sarà di scena mercoledì pomeriggio al “Ceravolo” contro il quotato Catanzaro. È probabile che il tecnico etneo faccia ricorso ad un corposo tourover, schierando dall’inizio una formazione giovane ma desiderosa di invertire la rotta. Peraltro, domenica prossima al “Massimino” sarà di scena la maggiore candidata al salto di categoria, ossia il Bari. Il Catania arriva alla sfida odierna di Coppa Italia dopo aver superato di misura la Vibonese a domicilio (rigore decisivo di Reginaldo). In campionato, invece, le scoppole subite a Monopoli e Pagani bruciano tanto, per nulla alleviate dell’affermazione casalinga sulla Fidelis Andria. Adesso, in quattro giorni appena, dovrà dare importanti risposte, almeno sul campo, visto che la crisi becono visto che la crisi economica del sodalizio rossazzurro sembra, al momento, senza soluzione di continuità.