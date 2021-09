Covid, ciao Martina: il video che non scorderemo

“Stanca di essere forte, stanca di sopportare i dolori e i malesseri, stanca di essere chiamata leonessa, stanca… semplicemente stanca”. Così, con un messaggio di umana e necessaria fragilità, dopo anni di forza e di coraggio, Martina Luoni si è congedata dal mondo. Lorenzo Tosa l’ha ricordata su Facebook: “Martina è morta a 27 anni per un tumore al colon metastatico, al termine di un calvario durato quattro anni, infiniti cicli di chemio, una terapia sperimentale, denunce, testimonianze, grandi sorrisi e l’enorme speranza con cui sapeva contagiare il mondo e trascinare chi combatteva la sua stessa battaglia. L’anno scorso, in piena pandemia, aveva raccontato il dramma di vedersi rimandata causa Covid l’operazione chirurgica che avrebbe potuto salvarle la vita, nella sua Milano”.

La storia

La storia, con un finale tragico, l’avevamo già raccontata. ‘E’ morta, a 27 anni Martina Luoni, la giovane di Solaro (Milano), paziente oncologica che è stata una delle testimonial anti Covid della Regione Lombardia. Malata di cancro al colon metastatico, si era vista lo scorso anno, in piena pandemia, rimandare un’operazione chirurgica. Vicenda che aveva denunciato in un video divenuto virale in cui descriveva le difficoltà di accedere alle cure da parte di una paziente oncologica. Tanto che la Regione Lombardia le chiese di diventare testimonial contro il covid per invitare a proteggersi e a seguire le norme sanitarie, così da non intasare gli ospedali.

“Sono Martina, ho 26 anni”

“Sono Martina, ho 26 anni. Voglio denunciare la situazione negli ospedali lombardi – diceva Martina in quel video a novembre dell’anno scorso -. Parte un altro calvario…”. Il racconto del lockdown, di quei mesi difficili. “Io non ho potuto fare quasi alcuna visita specialistica in compagnia dei miei genitori. Quindi già noi malati veniamo isolati ulteriormente, Ci vengono annullati gli interventi…” (il video da corriere.it) .

“Non dimenticheremo il suo sorriso”

“Stento ancora a crederci. Ci ha lasciati Martina Luoni, la giovane di Solaro che ha contribuito in maniera convinta e importante a sostenere la nostra campagna per contrastare il Covid. La malattia che l’affliggeva da tempo purtroppo ha avuto il sopravvento”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, scrive sul suo profilo Fb.