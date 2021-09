FC Trapani, al via la campagna abbonamenti

TRAPANI – Come comunicato dalla società granata attraverso i propri canali social, in data odierna è stata aperta la campagna abbonamenti dell’FC Trapani 1905. Per acquistare l’abbonamento bisogna recarsi presso gli uffici della società presentando l’autocertificazione (scaricabile dal sito ufficiale del club) e la copia di un documento di riconoscimento.

Per sottoscrivere l’abbonamento per le partite casalinghe del Trapani non è obbligatorio presentare il Green Pass al momento dell’acquisto. Diventerà obbligatorio possederlo per potere accedere allo stadio per assistere agli incontri della squadra di mister Moschella.