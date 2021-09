Decreto Green pass oggi al Senato: verso l’obbligo anche per i privati

ROMA – Arriva l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori del pubblico e delle società partecipate dallo Stato, per i

tribunali, per gli organi costituzionali. E potrebbe arrivare già questa settimana – ma un approfondimento è ancora in corso – l’obbligo del certificato verde anche per tutti i lavoratori privati.

Giovedì il premier Mario Draghi riunirà il Consiglio dei ministri, che sarà preceduto con ogni probabilità da una cabina di regia. Ma le riunioni tecniche si susseguono in queste ore su una via che pare tracciata. Intanto il dl sul Green pass

sarà oggi all’esame del Senato, dove non si esclude un voto di fiducia. A sdoganare il pass per tutti è anche il ministro

leghista dello Sviluppo Giorgetti che sottolinea l’esigenza delle aziende di evitare in ogni modo nuove chiusure. Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale resta l’ultima istanza ma potrebbe farsi realtà se non si arriverà al 90% di vaccinati entro un mese. Intanto dal 20 settembre al via le terze dosi per i più fragili.