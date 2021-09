Il caso Denise Pipitone, nuove rivelazioni dalla tv russa

PALERMO – “Chi l’ha visto?” torna sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Mercoledì 15 settembre alle 21.20, su Rai3, la trasmissione di Federica Sciarelli riaccenderà i riflettori sul caso di Olesya, che aveva fatto riaprire le indagini. Ora la tv russa ha importanti novità: ha trovato la nomade che era con lei.

Questa estate l’ultimo scossone sul caso Denise: le accuse rivolte all’ex pm Maria Angioni, che fu titolare dell’inchiesta nella sua prima, travagliata, fase. Il magistrato, oggi in servizio a Sassari come giudice del locale Tribunale, è stato citato in giudizio.

