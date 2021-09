Muore la mamma di Franco Bechis, non era vaccinata

ROMA – È morta di Covid la madre di Franco Bechis, direttore del Il Tempo. A Pasqua aveva contratto il Covid, ma la malattia non le ha lasciato scampo. Secondo quanto raccontato dallo stesso Bechis, un primario No Vax l’aveva convinta non vaccinarsi.

“Le aveva scombinato la vita da tempo non consentendo che mangiasse più niente, mettendole in testa che aveva milioni di allergie che per tutta la vita non aveva mai avuto”, è il racconto dell’opera di persuasione portata avanti dal sanitario nei confronti della donna. “Noi ci ridevamo sopra e le dicevamo che era un santone, poi però le ha detto che sarebbe morta se avesse fatto il vaccino ed è così che alla fine è morta di Covid”.