Nicola Cutrono campione italiano master 35 negli 800 metri

Il sergente Nicola Cutrono, 39 anni, in servizio all’aeronautica militare italiana Squadriglia Tlc di Trapani, porta in alto per la quarta volta consecutiva il titolo di campione italiano, master 35, di atletica leggera negli 800 metri.

La gara si è disputata a Rieti. Cutrono, originario di Altofonte, in provincia di Palermo, ha voluto ringraziare l’aeronautica che gli consente di allenarsi. Ha dedicato la vittoria al Corpo, alla sua famiglia e ai colleghi che vogliono essere allenati da lui per le prove di efficienza fisica.