Palermo, arriva un rinforzo in attacco dal Marsala

PALERMO – Alessia Cammarata, classe 2002, giovane attaccante di grande talento. In occasione della quarta edizione del Trofeo Giovane Calciatore, dedicato agli Under 20, le è stato consegnato il premio come migliore calciatrice della stagione 2018-19. Nel 2019 ha giocato sotto la guida della Coach Licciardi nel prestigioso Torneo delle Regioni, partendo alla volta del Lazio con la Rappresentativa siciliana Under 23.

Alessia Cammarata è già pronta per affrontare il campionato di Serie B con i colori del Palermo.