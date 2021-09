Palermo, le imprese e gli spot: il dibattito in piazzetta Bagnasco

PALERMO – Come si potrebbe avvicinare la realtà di Palermo agli spot? Che contributo potrebbero dare le imprese? Se ne parla alle 19 di giovedì 16 settembre in piazzetta Bagnasco con Patrizia Di Dio e Rino Alessi

Perché in un posto dove potremmo tutti vivere meglio, come suggerirebbero persino gli spot, ci rassegniamo invece a sopravvivere? Sta sicuramente alle istituzioni fare il grosso del lavoro, ma anche coloro che hanno avuto il privilegio di studiare, di viaggiare, di godere di una certa indipendenza economica, possono dare un contributo di idee e di azioni per avvicinare la realtà alla pubblicità.

Ne parleremo meglio alle 19 di giovedì 16 settembre in piazzetta Bagnasco con due imprenditori dalla spiccata sensibilità civile, peraltro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali di appartenenza, come Patrizia Di Dio e Rino Alessi. A sollecitare il dibattito sarà Donato Didonna, presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”, che promuove l’incontro con Cappadonia Gelati come sponsor.