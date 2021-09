Lo sfogo della sorella del ciclista investito a maggio in via Passo Gravina

CATANIA – Sei mesi in attesa di risposte. Tanti ne sono passati da quel tragico incidente in cui Joshua è stato strappato alla vita. Investito da un pirata della strada in via Passo Gravina è morto, lasciando, oltre alla moglie e a una figlia piccolissima, un vuoto incolmabile nella famiglia e nei cari. E tanti interrogativi.

La tragedia

“Un ragazzo puro dolce e buono come non ne esistono al mondo – scriveva la moglie poco dopo la tragica scomparsa del marito. Un ragazzo che viveva per la sua famiglia e soprattutto per sua figlia Beatrice che lo chiama e lo cerca ma non avrà più indietro il suo papà. Che crescerà senza nemmeno ricordarsene perché a due anni è troppo piccola e non si può sopportare tutto questo”. Chiedeva giustizia Veronica, come oggi chiede giustizia Carmen, la sorella di Joshua.

La sorella: “Voglio giustizia”

“Non se ne più parlato sono passati più di tre mesi, voglio giustizia per mio fratello Joshua La Rosa che giorno 26 maggio è morto ucciso da un pirata della strada (che sarebbe stato identificato e dovrà rispondere di omissione di soccorso e di omicidio stradale n.d.r.)” – si sfoga la donna su Facebook. “Ha violato tante norme stradali – sostiene ancora: andava ad una velocità più alta ove era l’obbligo di andare a 30, ha fatto un sorpasso in curva, non ha dato soccorso è scappata lasciando mio fratello esanime a terra. Se non ci sarà giustizia in questa terra spero che Dio farà giustizia! Ci hai tolto un pezzo di cuore hai distrutto la nostra famiglia, hai lasciato una bimba di solo 2 anni senza padre! Dovresti farti un esame si coscienza e dire la verità! Voglio giustizia per Joshua”.