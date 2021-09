Week end nero per le siciliane, ora testa alla Coppa Italia

Non è un stato un week end calcistico positivo quello vissuto dalle compagini siciliane nel girone C di Serie C. In occasione della terza giornata di Lega Pro, le squadre di Palermo, Catania e Messina sono uscite sconfitte dagli incontri di campionato che le ha viste impegnate tra sabato e domenica. I rosanero di Giacomo Filippi sono caduti a Taranto con il risultato finale di 3-1. I rossazzurri guidati da mister Baldini hanno perso in casa contro la Paganese, vittoriosa grazie al gol di Diop. Infine, l’ACR Messina del tecnico Salvatore Sullo è stato rimontato dal Monopoli che ha ribaltato il risultato in un finale di 2-1 a proprio favore.

Il bilancio nella graduatoria del girone meridionale di Lega Pro vede così il club del capoluogo siciliano a quota 4 punti e in nona posizione. Il Catania, fermo a quota 3, si trova invece in quattordicesima posizione e appena sopra il club peloritano, quindicesimo e con 2 punti ottenuti fino ad ora.

I club dell’isola, però, non possono fermarsi perché già mercoledì 15 settembre si torna in campo per la Coppa Italia di categoria. Le siciliane, infatti, hanno ottenuto il passaggio del primo turno eliminatorio e si trovano adesso ad affrontare il secondo turno della competizione. Al “Renzo Barbera”, a partire dalle ore 15.00, il Palermo ospiterà il Monopoli, attualmente a punteggio pieno nella classifica del girone C di Serie C. Gli etnei, dalle 17.30, saranno impegnati nella sfida fuori casa contro il Catanzaro. L’ACR Messina, contemporaneamente al Catania, sarà ospite del Foggia di Zdenek Zeman. La Coppa Italia potrebbe essere un’ottima occasione per dare ai propri tifosi una risposta sul campo dopo gli ultimi risultati deludenti.