Amap anomalie per la qualità dell’acqua a Isola delle Femmine

Gli operai sono impegnati per eliminare la causa che ha determinato la problematica

ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – Problemi per la qualità dell’acqua ad Isola delle Femmine. Ad informare la cittadinanza è l’Amap che chiede, almeno per la giornata odierna, di non usare l’acqua erogata dalla “Fontanelle Comunali” ai fini idropotabili.

“L’Amap informa che, a seguito di attività gestionali, eseguite al serbatoio Comunale, in data odierna, mercoledì 15 settembre c.a., si stanno verificando delle anomalie occasionali, riguardanti la qualità dell’acqua, erogata dalla rete a servizio esclusivo delle utenze “Fontanelle Comunali”.

PER TALE RAGIONE, SI INVITA LA CITTADINANZA, CHE PRELEVA ACQUA DALLE FONTANELLE COMUNALI, A NON UTILIZZARE LA STESSA AI FINI IDROPOTABILI (CONSUMO UMANO).

I tecnici e le maestranze dell’Amap, sono impegnati nella zona per eliminare la causa che, ha determinato la problematica sopra indicata.

Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)”.