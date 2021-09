Ciclista speronato e ferito da un’auto: tragedia sfiorata a Varese

VARESE – Ciclista speronato da un’auto a Varese finisce in ospedale per le lesioni riportate nello scontro ripreso dalle telecamere di una seconda auto che sopraggiungeva da dietro. Le immagini choc sono state pubblicate da Il Fatto Quotidiano. L’uomo a bordo della bici, 48 anni, è stato trasportato in ospedale e fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Nelle immagini si vede l’auto che sorpassa il gruppo di ciclisti con cui era uscita la vittima e un repentino rientro nella corsia che fa pensare a un gesto volontario e che ha stretto il ciclista tra la fiancata dell’auto e il muro di contenimento della strada.

Ora è caccia all’auto che ha provocato lo scontro e che si sarebbe allontanata dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso allo sportivo. Al vaglio le immagini della telecamera che ha ripreso l’impatto.