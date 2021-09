Covid, muore conduttore radiofonico No Vax

Si era rifiutato di vaccinarsi contro il Covid e continuava a sostenere notizie No Vax che diffondeva in radio nel programma da lui condotto. E’ morto per complicanze dovute al coronavirus il conduttore radiofonico americano Bob Enyart.

Ad annunciarlo è stato il suo partner radiofonico, Fred Williams: “È con il cuore estremamente addolorato che vi dico che il mio caro amico e co-conduttore di Real Science Radio ha perso la sua battaglia con Covid. Bob Enyart è stata la persona più saggia che abbia mai conosciuto. Gentile e umile e sempre disposto ad ascoltare e discutere tutto ciò che volevi”.

In molti, però, hanno definito Bob Enyart ‘un provocatore’ per via delle sue propagande pericolose: sui vaccini esortava le persone al boicottaggio perché “testati sui bambini abortiti”.

Enyart era anche pastore in una chiesa di Denver, Colorado. Una nota apparsa sui social della trasmissione pregava i follower di non mandare più messaggi che lo esortavano a fare il vaccino: “Anche se Bob e sua moglie (anche lei positiva) dovessero morire non importa, non vogliono suggerimenti”.