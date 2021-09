CATANIA – Tutto pronto per la XIII edizione di Corti in cortile. La rassegna prenderà il via oggi e si svolgerà, fino al 19 settembre, a Palazzo della cultura. A giudicare i 22 corti in gara e decretare il vincitore sarà una giuria di alto profilo, presieduta dal regista, sceneggiatore e direttore della fotografia, Daniele Cipri.

La sezione scuole

Tra le sezioni, per la terza volta, ci saranno anche le scuole. Curata da Pina Arena, docente e presidente della Federazione nazionale insegnanti della scuola di Catania, la sezione scuole nasce per dare un’opportunità ai ragazzi, coniugando la tradizione educativa con i nuovi linguaggi espressivi. Dieci i corti finalisti provenienti da dieci scuole italiane.

I titoli

Questi i titoli della sezione scuole

Il volto a metà- ITC ‘A. Pacinotti’, Pisa

Insieme- SMS ”Aldo Moro” di Cerro al Lambro (Milano)

L’immersione -I.I.S. “G.Ferraris-F. Brunelleschi” Empoli (Firenze)

Come nuvole di cotone- LICEO “E.Boggio Lera” , Catania

Iggy l’architetto- IC “Mader “, Bologna

Il sugo della storia – IIS ”Vaccarini” , Catania (fuori concorso)

Le cose che amiamo- IC “D’Aosta” Ottaviano ,Napoli

Periferia – Liceo artistico “Musco”, Catania

Capitana, mia capitana – IC “ F. Guglielmino” , Aci Catena

Contribuire con un verso – IIS ”Vaccarini” , Catania (fuori concorso)

Il cinema e la scuola

“La cinematografia a scuola prende forme diverse: è viaggio sentimentale, nelle relazioni e nelle emozioni che accompagnano questo tempo fragile e complesso; è viaggio civico e di consapevolezza nel territorio, nella città e nel mondo – spiega Pina Arena. Il cinema a scuola è anche insegnare e imparare in modo diverso, nuovo, creativo, dando altro abito ai saperi, perché il linguaggio cinematografico mette insieme le arti “di scuola”, della parola, dell’immagine, del suono: le compone creando un racconto che esalta le virtù di ciascuna arte.

Il Festival

Corti in Cortile, condotto anche quest’anno dalla giornalista Simona Pulvirenti, è ideato dall’Associazione Visione Arte, in coorganizzazione con il Comune di Catania Assessorato alla Cultura e in collaborazione con la Regione Siciliana, e fa parte della rassegna Catania Summer Fest 2021.