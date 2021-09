Emergenza rifiuti, Sicula Trasporti riapre solo parzialmente – VIDEO

Oggi conferite in discarica 315 tonnellate: ma i disservizi non sono finiti.

CATANA. Si è ripreso lentamente ma ancora tanti autocompattatori rimasti fermi al palo per un’emergenza rifiuti non ancora risolta del tutto.

Questa mattina, alla discarica di Sicula Trasporti si è ricominciato a lavorare ma solo parzialmente.

Conferite in discarica 315 tonnellate

Il quadro degli scarichi dei rifiuti indifferenziati parla di 280 tonnellate conferite dalla Dusty; a questo dato vanno aggiunte ulteriori 35 tonnellate di Energetika per complessivi 3 scarichi.

Complessivamente sono stati, dunque, scaricati 24 automezzi per un quantitativo di 315 tonnellate.

Ancora poco per potere parlare di fine dell’emergenza.