Il medico arrestato, si indaga su altre visite: “Togli il reggiseno…”

PALERMO – Due denunce e almeno altri sei casi da valutare. L’allergologo Lorenzo Barresi, originario di Catania, ieri è finito agli arresti domiciliari per violenza sessuale. Avrebbe palpeggiato le parti intime, principalmente i seni, delle pazienti.

Agli atti dell’inchiesta ci sono le denunce di due donne di 24 e 20 anni. I carabinieri, però, hanno piazzato le telecamere nello studio palermitano dove lavorava il professionista ed hanno filmato la visita di almeno altre sei pazienti. Il modus operandi del medico era ripetitivo: oltre che allergologo diceva di essere ginecologo e senologo, specializzazioni che non possiede.

Emblematica la conversazione con una paziente. “I controlli al seno li l’ho fatto prima del Covid, ma sono perfetti, non mi sento nessuna ghiandola”, diceva la donna. E il medico: “… però bisogna farli, io mi occupo anche di senologia perciò sempre mi interessa io che le mie pazienti facciano tutti i controlli perché sono dell’idea che purtroppo le insidie sono… se lei lo volesse un controllo posso farlo, se lei vuole, nel seno. Così controlliamo com’è la situazione se lei lo desidera”.

La paziente era perplessa: “Lei ha lo strumento?”. Barresi: “… non l’ecografia, solo la visita le farei io perché non ho l’ecografia e perché qui non è uno studio radiologico però ripeto se vuole…”.

Il giudice per le indagini preliminari Clelia Maltese ha definito quella di Barresi per i seni “quasi un’ossessione”. “Ma perché questa orticaria può essere collegata anche al seno?”. “No, però vede in una situazione di stress, poi siamo in un’età di passaggio, la ghiandola mammaria è un organo bersaglio…”, rispondeva il medico. E iniziava a controllare i capezzoli: “La maglietta, anche la canottierina… togli il reggiseno così controlliamo quelle parti dove ti ho detto… Tu hai queste linee di frattura nella sommità del capezzolo che sono importanti da vedere, la cura che ti ho fatto ha funzionato… Faccio male se ora premo?”.

Una delle due donne ha aggiunto che il medico era “trasandato… con le unghie lunghe, senza guanti.. con una mascherina sporca e le scarpe piene di terra”.