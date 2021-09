Nel Messinese elezioni con un solo candidato sindaco

GIOIOSA MAREA (MESSINA) – In gara da sola contro il quorum. Questo il curioso destino di una candidata sindaca della provincia di Messina. Alle Amministrative di ottobre, infatti, a Gioiosa Marea ci sarà un solo nome in corsa per la carica di sindaco: quello di Tindara La Galia, detta Giusy, dirigente medico nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Barone Romeo di Patti, assessore della Giunta del sindaco Ignazio Spanò morto nel novembre dello scorso anno.

Sostegno bipartisan

A sostenerla diverse forze, sia dell’attuale maggioranza che dell’opposizione. Le elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale si sarebbero dovute tenere nel 2022. In questi ultimi nove mesi il Comune è stato retto da Domenica Ficano, segretario generale del comune di Bagheria, nominata commissario straordinario dall’assessorato regionale alle Autonomie Locali.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA