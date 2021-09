Palermo avanti in Coppa Italia: battuto 2-1 il Monopoli

PALERMO – Il Palermo ospita il Monopoli in occasione del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. La compagine biancoverde, prima in classifica in campionato a punteggio pieno, affronta i rosanero di Giacomo Filippi in cerca di riscatto dopo la sconfitta di Taranto. Colombo schiera i suoi con un 3-5-2, l’allenatore dei siciliani risponde con il solito 3-4-2-1 e dà spazio a chi ha giocato meno durante i primi impegni ufficiali.

PRIMO TEMPO

I rosanero attaccano da destra verso sinistra, ma il primo pallone è affidato alla squadra ospite: l’arbitro fischia, si comincia. Primi minuti iniziati con il piede giusto dai siciliani che cercano di impostare il gioco con passaggi precisi e senza troppi rischi, ripiegando bene quando il Monopoli riconquista la sfera. Al minuto numero 8 Silipo perde palla a centrocampo e permette ai biancoverdi di ripartire, la difesa dei rosanero però risponde bene e al limite della propria area di rigore fa partire il contropiede che si ferma con un fallo commesso ai danni di Valente. All’11’, tripla occasione per il Palermo che con il cross di Valente si rende pericoloso in area di rigore prima e con una conclusione da fuori area di Silipo poco dopo. Il Palermo gioca nella metà campo avversaria da diversi minuti e dopo un calcio di punizione, al 19′, Fella ottiene un calcio di rigore! VANTAGGIO DEI ROSANERO! Al 20′ Giuseppe Fella si incarica di calciare il penalty e con freddezza batte Guido angolando molto bene la conclusione! Passano appena cinque minuti e i rosanero raddoppiano! AL 25′ METTE LA PALLA IN RETE VALENTE! Fella pressa bene la difesa avversaria e recupera la sfera al limite dell’area di rigore pugliese, il passaggio per Valente che si inserisce sulla corsia mancina è preciso e il numero 30 non sbaglia portando il Palermo sul 2-0. I rosanero volano sulle ali dell’entusiasmo e continuano il loro pressing in maniera decisiva; il Monopoli prova a ripartire nonostante negli ultimi minuti abbia perso un po’ di lucidità. Al 41′ occasione in ripartenza per i siciliani con Valente che guadagna diversi metri e verticalizza per Silipo; il numero 10 tenta il cross sul palo opposto ma il passaggio non è preciso. Minuto 43, altra opportunità per il Palermo con una conclusione a giro da parte di Dall’Oglio che non va lontano dal palo alla destra di Guido. Odjer, appena un minuto dopo, calcia da fuori area sfiorando ancora una volta il palo! Senza minuti di recupero, termina il primo tempo di Palermo-Monopoli: il risultato parziale è di 2-0 per i rosanero.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa allo stadio “Renzo Barbera”, qeusta volta batte il Palermo. Al 48′ prima sostituzione per mister Colombo, fuori Bizzotto e dentro Mercadante. Al 54′ conclusione da fuori area per il Monopoli che si spegne sul fondo. Al 56′ occasione per il Palermo! Silipo trova Soleri con un passaggio tra le linee, il numero 27 però si fa murare la conclusione. Al 59′ prima sostituzione anche per mister Filippi: entra in campo Brunori al posto di Soleri. AL 61′ LA RIAPRE IL MONOPOLI! Marconi si addormenta in difesa e perde la sfera in area di rigore, Grandolfo si inserisce e di testa batte Massolo. Poco dopo Dall’Oglio su calcio di punizione trova la testa di Brunori che sfiora la tarversa. Minuto 65, doppio cambio per il Palermo: escono Fella e Odjer che cedono il posto a Luperini e De Rose. Altri cambi anche per i biancoverdi, fuori Vassallo e D’Agostino, dentro Bussaglia e Starita. Silipo si ferma per crampi, al suo posto entra Floriano al minuto 76. Passato un giro di lancette, lasciano il campo per il Monopoli Langella e Romano, al loro posto subentrano Novella e Guiebre. Negli ultimi minuti ritmi più lenti per entrambe le compagini che iniziano ad accusare un po’ di stanchezza. Gioco spezzettato da diversi falli commessi da una parte e dall’altra. All’86’ ci prova Grandolfo, la sfera finisce sul fondo. Allo scadere dei 90 minuti regolamentari, il quarto uomo annuncia con il tabellone luminoso che saranno 5 i mnuti di recupero. Subito dopo, arriva la seconda ammonizione per De Santis che viene espulso. Ultimi assalti con il Monopoli all’arrembaggio per cercare la via del gol del pari. Terminati i minuti di recupero l’arbitro fischia tre volte! Il Palermo batte il Monopoli con il risultato finale di 2-1.

IL TABELLINO

PALERMO: 12 Massolo; 5 Marong, 79 Lancini (cap.), 15 Marconi; 25 Buttaro, 11 Dall’Oglio, 19 Odjer (dal 65′ De Rose), 30 Valente; 10 Silipo (dal 76′ Floriano), 23 Fella (dal 65′ Luperini); 27 Soleri (dal 59′ Brunori). A disposizione: 1 Pelagotti, 3 Giron, 7 Floriano, 9 Brunori, 17 Luperini, 20 De Rose, 29 Almici, 31 Corona, 33 Perrotta, 77 Doda. Allenatore: Filippi.

MONOPOLI: 22 Guido, 4 Bizzotto (cap.; dal 48′ Mercadante), 5 Riggio, 6 De Santis, 9 Grandolfo, 18 D’Agostino (dal 67′ Starita), 19 Romano (dal 77′ Guiebre), 20 Tazzer, 25 Vassallo (dal 67′ Bussaglia), 27 Hamlili, 33 Langella (dal 77′ Novella). A disposizione: 1 Loria, 3 Mercadante, 7 Starita, 11 Guiebre, 16 Morrone, 21 Bussaglia, 23 Arena, 24 Nina, 35 Novella. Allenatore: Colombo.

ARBITRO: Collu (Cagliari). ASSISTENTI: Marchetti (Trento) – Croce (Nocera Inferiore). IV UOMO: Costanza (Agrigento).

MARCATORI: 20′ Fella, 25′ Valente, 61′ Grandolfo.

NOTE: Ammoniti: Dall’Oglio, Odjer, Langella, Riggio, Buttaro, Marconi. Espulso: De Santis (doppia ammonizione).