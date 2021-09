Quattordicenne morta dopo la seconda dose di vaccino: disposta l’autopsia

Presentato esposto in procura da parte dei genitori

Dopo 26 giorni di coma, in cui era finita due giorno dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino Pfizer. Adesso sarà l’autopsia a chiarire se vi siano correlazioni tra il decesso di una 14enne e la somministrazione del vaccino.

È il drammatico epilogo della quattordicenne Majda El Azrak, ruffanese di origini marocchine, entrata in stato di coma il 19 agosto scorso e ricoverata da allora all’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari, proveniente dal nosocomio di Tricase, dov’è morta nella tarda mattinata di ieri.

I genitori della ragazza hanno presentato un esposto in procura e chiesto alla magistratura leccese di accertare se la somministrazione del vaccino sia stata la causa scatenante del coma della figlia e del suo successivo decesso. Nell’esposto è stato chiesto il sequestro dei referti medici, dei diari di ricovero e delle cartelle cliniche degli ospedali di Tricase e Bari.

La quattordicenne aveva ricevuto la prima dose di Pfizer il 22 luglio e la seconda il 17 agosto. Il giorno successivo alla somministrazione del richiamo, però, aveva manifestato mal di testa e un gonfiore ad un occhio, per i quali era stata poi ricoverata il 19 agosto a Tricase per eseguire una serie di accertamenti. Qui però la sua situazione si è aggravata rapidamente, fino ad entrare in coma. Trasferita il giorno dopo nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale barese, putroppo, ieri è sopraggiunto il decesso.

Per i medici si sarebbe trattata di una particolare forma di meningite, ma la ragazzina aveva ricevuto per tempo tutti i vaccini contro la malattia. Sarà l’autopsia a chiarire tutti i dubbi dei genitori.

La procura di Lecce ha intanto aperto un fascicolo d’inchiesta – contro ignoti – riservandosi di formulare le ipotesi di reato dopo gli esiti del riscontro diagnostico (utile per capire le cause della morte della giovane) e l’acquisizione della documentazione sanitaria, come richiesto dai genitori della ragazzina nell’esposto.