Rifiuti, dati alle fiamme dieci cassonetti in viale Moncada

CATANIA. Dieci cassonetti dati al rogo la notte scorsa in viale Moncada. E’ questo il bilancio di un’area letteralmente distrutta da incendi appiccati per mandare in cenere la spazzatura che era contenuta.

Un’emergenza nell’emergenza che fa il paio con quella legata alla chiusura parziale della discarica di Sicula Trasporti.

Sul posto, la notte scorsa, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avuto il loro bel da fare per sedare le fiamme.

La zona è servita dalla Energetikambiente.