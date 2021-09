Ruba un furgone lasciato aperto: la telecamera registra tutto FOTO

E’ accusato di furto aggravato: dopo aver notato un furgone con la portiera aperta, è salito a bordo e l’ha portato via. E’ successo a Castelvetrano, nel Trapanese, dove i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato V.G. di 41 anni. “Il soggetto, ben noto agli operanti per il gran numero di precedenti di polizia a suo carico – spiegano i militari – in pochi istanti ha rubato un Fiat Doblò momentaneamente lasciato aperto ed incustodito dal proprietario, intento a sbrigare commissioni in via Campobello”.

Era di passaggio, ma è bastato uno sguardo all’interno dell’abitacolo per il V.G. che, incurante dell’impianto di videosorveglianza posto nelle immediate vicinanze, senza pensarci due volte saliva a bordo del mezzo dandosi alla fuga. Ricevuta la denuncia di furto da parte del malcapitato i carabinieri di Castelvetrano si sono subito messi sulle tracce del veicolo rubato e, mentre un equipaggio estrapolava le immagini di videosorveglianza identificando il responsabile, un altro equipaggio rinveniva l’auto oggetto di furto a Mazara del Vallo.

“La collaborazione tra le Centrali Operative di Castelvetrano e Mazara del Vallo, che hanno ben coordinato le autoradio in circolo sui due territori – spiegano – ha permesso di ritrovare il veicolo che è stato subito riconsegnato all’avente diritto che ringraziava i militari operanti per il tempestivo intervento considerato che quello era il suo unico mezzo di trasporto”.

