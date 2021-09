Il Tar della Sardegna respinge il reintegro al lavoro di 173 sanitari No vax

Il tribunale amministrativo non concede il ritorno in servizio del personale sanitario allontanato dai luoghi di lavoro perchè non vaccinato

Il Tar della Sardegna ha respinto con una ordinanza la richiesta di reintegro nel posto di lavoro di 173 operatori sanitari, medici infermieri e Oss, allontanati perchè non vaccinati. Non è ancora la sentenza di merito, ma i presupposti dei ricorsi sono stati giudicati “insussistenti”.

E’ uscita intanto la circolare sulla terza dose per 10 categorie di pazienti. Partono i test salivari nelle ‘scuole sentinella’. In Alto Adige, dove i no vax non sono rari e non tutti partecipano allo screening nasale, otto classi hanno già dovuto affidarsi alla didattica a distanza per positività fra alunni o professori. Ieri in Italia superate le 130 mila vittime da inizio pandemia.