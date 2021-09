Valente: “Sono felicissimo per il gol in Coppa Italia”

“Ho vissuto questo periodo di stop come tutti i calciatori che si sono infortunati, si vive male però ogni giorno ho dato il massimo per tornare il più velocemente possibile e poter competere con i miei compagni. Sono felicissimo per questo gol che per me vale tantissimo, sarà banale perché era una gara di Coppa Italia ma questo gol mi permette di lavorare ancora meglio. Il mister prende queste partite molto seriamente e gli dà la stessa importanza del campionato, anche perché che se arrivi fino alla fine in Coppa ti assicuri un posto nei playoff. Per me questa partita era fondamentale. Sono contento di essere tornato e di aver fatto gol aiutando la squadra”. Nicola Valente, centrocampista del Palermo, ha parlato così in conferenza stampa alla fine del match contro il Monopoli vinto con il risultato di 2-1.

Il numero 30 dei rosanero ha proseguito: “Io mi metto dove il mister vuole, posso giocare in qualunque ruolo. Lavoro ogni giorno per ritrovare la condizione migliore, devo solo lavorare per mettere in difficoltà il mister. Io e Giron siamo dei professionisti e se per ora gioca Maxime è perché lo merita. Non vedo nessun dualismo con lui, è un grandissimo giocatore e lo ha dimostrato”.