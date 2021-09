Al via il ‘Monreale Premio Ambiente’

MONREALE (PALERMO) – L’arte per stimolare il grande pubblico su temi di importanza sociale. Con la proiezione di “Cosa sarà”, lungometraggio autobiografico, vincitore di due Nastri d’Argento, diretto da Francesco Bruni interpretato da Kim Rossi Stuart e Lorenza Indovina, si è aperta la serata inaugurale di “Monreale Premio ambiente”. Un evento parte del Festival del Cinema Italiano, organizzato da A&D Comunicazione, insieme a Paolo Genovese e Fabrizio Del Noce, in veste di Direttore il primo e Presidente Onorario il secondo. Il “Monreale Premio Ambiente” 2021 sarà assegnato saranno al miglior documentario e imprese attive nella produzione e sviluppo eco-sostenibile e servizi legati al ”green”.

Il primo appuntamento della quattro-giorni si è svolto ieri pomeriggio nella Sala Convegni dell’Al Balhara Resort & Spa a Monreale, a presentare l’evento Miss Sicilia Sofia Fici che nella serata conclusiva affiancherà Anna Falchi. “Il Premio Ambiente – commenta – darà maggiore visibilità alla nostra Isola. In questo delicato momento storico possa essere da stimolo per la ripartenza del Paese. Il premio intende valorizzare le capacità di inserire la sostenibilità tra gli obiettivi delle diverse realtà”.

La manifestazione è proseguita in piazza Guglielmo con la proiezione del filmato “Nuovi mondi: asteroidi e pianeti extrasolari”. E a seguire con lo spettacolo dell’attore e comico italiano Dario Cassini. La kermesse si svolge per la prima volta nel cuore della Sicilia arabo-normanno, il premio sarà assegnato al miglior documentario e a imprese attive nella produzione e sviluppo ecosostenibile e servizi legati al green.

Dal 15 al 18 settembre proiezioni, convegni, incontri con personaggi del cinema italiano, masterclass e una serata finale, con tanti ospiti e sorprese caratterizzeranno la quattro-giorni monrealese. I documentari diventano il link per trattare tematiche ambientali. Per conoscere più da vicino i grandi temi relativi alla battaglia contro i cambiamenti climatici e le misure attraverso le quali affrontare il futuro in chiave sostenibile. Appuntamenti caratterizzati da una forte connotazione territoriale, valorizzando il sito di pregio naturalistico e ambientale in cui hanno luogo.

Il programma

Giovedì 16 settembre la giornata si apre alle ore 15:30 presso la Sala Convegni dell’Al Balhara Resort & Spa con il convegno Ambiente dedicato alle Foreste di Terra di Mare e di Fuoco, mediato dal giornalista Maurizio Menicucci. Alle ore 16:15 presso la sala piccola, Aula Consiliare (ingresso in Piazza Guglielmo II) la presentazione dei documentari dedicati all’ambiente e a seguire la proiezione dei primi tre documentari del festival, alla presenza dei rispettivi registi. Da ‘La lunga rotta’ di Roberto Lo Monaco a ‘The climate limbo’ diretto da Elena Brunello, Francesco Ferri e Paolo Caselli, passando per ‘Soyalism’ di Stefano Liberti ed Enrico Parenti. La serata si apre a partire dalle ore 19:30 con l’intrattenimento musicale del cantante Roccuzzo e, a seguire, sul palco-arena di Piazza Guglielmo II, la proiezione del lungometraggio ‘Si muore solo da vivi’, esordio di Alberto Rizzi, già vincitore del Premio Miglior Regia al Festival del Cinema Italiano 2021.

La giornata di venerdì 17 settembre prevede, alle ore 15:30, presso la Sala Convegni dell’Al Balhara Resort & Spa il Convegno Cinema e Sicilia, moderato dall’autore Gian Maria Tavanti con la partecipazione di produttori, registi, critici, storici ed esperti di cinema. Al convegno intervengono Alberto Samonà, Assessore Regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, lo storico Paolo Valentini, dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana e Nicola Tarantino, Direttore della Sicilia Film Commission. Alle ore 16:15 presso la sala piccola, Aula Consiliare (ingresso in Piazza Guglielmo II) la presentazione dei documentari dedicati all’ambiente e a seguire la proiezione di tre documentari, alla presenza dei rispettivi autori. Il pubblico potrà quindi ammirare ‘Tra la terra e il mare’ diretto da Marco Spinelli, ‘Il popolo del cipresso’ di Giacomo Agnetti e ‘Covid-19 The virus of fear’ di Christian Marazziti. La serata del festival si apre alle ore 19.30 presso il palco-arena di Piazza Guglielmo II con l’incontro degli ospiti con il pubblico di Monreale e, a seguire, l’intrattenimento musicale di Roccuzzo e la proiezione della commedia ‘La tristezza ha il sonno leggero’ di Marco Mario de Notaris, vincitore del Premio Opera Prima al Festival del Cinema Italiano 2021. Alle 23:30, presso il Pool Garden dell’Al Balhara Resort & Spa, la performance musicale del cantautore e chitarrista Mario Venuti.

La giornata conclusiva del festiva, sabato 18 settembre si apre alle ore 10:00 (e fino alle ore 18:00 con una pausa-pranzo) presso la Sala Convegni dell’Al Balhara Resort & Spa con la masterclass dedicata al Film Documentario, realizzata in collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia e la scuola di cinema Ciak si Gira, diretta da Antonio Catania e Rosaria Russo. Mediato dal regista Francesco Cabras, l’incontro verterà su tutti gli aspetti della creazione di un film documentario, con un’attenzione particolare alle tematiche ambientali, attraverso il confronto diretto con professionisti del settore. Alle ore 16:00 presso la sala piccola, Aula Consiliare (ingresso in Piazza Guglielmo II) la presentazione dei documentari dedicati all’ambiente e a seguire la proiezione di tre documentari, alla presenza dei rispettivi autori.

Spazio quindi ai documentari ‘Alberi’ di Gabriele Donati e Silvia Girardi, premiato come Miglior Documentario al Festival del Cinema Italiano 2021, ‘Padenti/Foresta’ di Marco Antonio Pani e ‘Deforestazione Made in Italy’ di Francesco De Augustinis. Alle 20:45, presso presso il Pool Garden dell’Al Balhara Resort & Spa, l’attrice e conduttrice Anna Falchi presenta la serata finale del festival, alla presenza di attori, produttori, cantanti e registi. Una serata organizzata come un vero e proprio show di intrattenimento puro, regia di Daniele Carminati (Linea Blu) e scritto da Gian Maria Tavanti, costruito secondo le caratteristiche del prime time delle principali reti generaliste.