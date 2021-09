Amministrative, a Vittoria è corsa a 4

Vittoria: una poltrona per quattro. A quasi tre anni di distanza dallo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose e dopo una lunga serie di estenuanti rinvii, i cittadini di Vittoria sono finalmente chiamati alle urne. Nel centro ragusano, che è anche il comune più popoloso tra quelli al voto, sarà sfida a quattro. Il centrodestra schiera Salvo Sallemi che potrà contare sul sostegno di tre liste (Diventerà Bellissima, Lega e Fratelli d’Italia), il centrosinistra risponde con la candidatura di Francesco Aiello sostenuto da Pd, Cento Passi, dai Socialisti di Vittoria in azione e dalla civica “Aiello sindaco”.

I pentastellati corrono invece con un proprio candidato: Piero Gurrieri. Tre le liste di supporto: Movimento Cinquestelle, Città libera, Nel cuore Vittoria negli occhi il futuro. Sarà della partita anche l’ex presidente del consiglio comunale Salvatore Di Falco. Tre le liste civiche a lui collegate: Vittoria Unita, InMovimento e Di Falco sindaco.