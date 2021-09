Amministrative: tutti i candidati dei sei comuni agrigentini al voto

Sono sei i comuni della provincia di Agrigento chiamati al voto nell’imminente tornata elettorale del 10 e 11 ottobre. Quasi novanta mila aventi diritto si recheranno alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e per eleggere i nuovi sindaci. Si vota in grossi centri con oltre trentamila abitanti – come Canicattì e Favara – e in piccoli ma importanti comuni come Porto Empedocle, Montallegro e Montevago. Torna al voto anche San Biagio Platani, sciolto per mafia nel 2018, in seguito all’arresto dell’allora sindaco Santo Sabella nell’ambito della maxi operazione contro i clan della montagna. Nella giornata di ieri sono state ufficializzate, con il deposito di tutte le liste, le candidature. Eccole nel dettaglio.

Canicattì: è corsa a quattro

E’ corsa a quattro per la poltrona di sindaco nella Città dell’Uva Italia. A sfidare il primo cittadino uscente, Ettore Di Ventura, sono in tre: il giornalista ed editore Cesare Sciabarrà, sostenuto da due liste civiche e da Fratelli d’Italia; il candidato del Movimento Cinque Stelle, e consigliere uscente, Fabio Falcone; due liste civiche, invece, sostengono la candidatura dell’ex sindaco Vincenzo Corbo.

Ettore Di Ventura. Gli assessori designati dal sindaco uscente sono: Vincenzo Asti, Calogero Muratore, Irene Sacheli e Calogero Inglima. Quattro le liste che lo sostengono:

Soprattutto Canicattì: Giovanni Attardo, Silvia Campanella, Antonio Cani, Serena Cardella, Maria Gabriella Caruano, Claudio Cuscio, Angelo Cuva, Giangaspare Di Fazio, Vanessa Faldetta, Antonio Giardina, Chiara Giardina, Dario Giardina, Salvatore Greco, Vincenza Rita Licata, Fabiola Messina, Morena Monachino, Concetta Monteleone, Calogero Muratore, Umberto Palermo, Giuseppe Petralito, Felice Pileo, Diega Saieva, Tiziana Salvago, Debora Zarbo.

Forza Italia : Giuseppe Alaimo, Egle Alfano detta Irene, Giuseppe Gioacchino Alù, Angela Belmonte, Emanuele Cacciatore, Tiziana Di Vinci, Gianpiero Di Naro, Eleonora Falcone, Rosaria Falcone, Vincenzo Falcone, Franco Gioacchino Ferretti, Chiara Ferlisi, Salvatore Gallo, Giuseppe Giardina, Gioachino La Greca, Maria Chiara Leone, Agostino Nucera, Rita Parla, Agata Sacheli detta Irene, Ferdinando Sanfilippo, Vincenzo Sena, Maria Rita Tramontana, Maurilio Vaccaro, Elio Valentini

Liberi E Forti : Vincenzo Asti, Onorata Mannarà detta Nora, Angelo Parla, Vincenzo Bellanca, Gioacchino Tardino, Lucrezia Maria Lucia Cacciato, Giuseppe Farruggio, Chiara Corsello, Vincenzo Gioachino Martines, Gessica Lo Giudice, Giusi Tiranno, Ylenia Bennici, Dario Calabrò, Maria Concetta Giardina, Laura Ermelinda Abbate, Luca Emanuele Vaccaro, Calogera Palumbo Piccionello detta Liliana, Concetta Incorvaia, Giuseppe Galvano.

Canicattì Rinasce: Renzo Aquilino, Deborah Arcadipane, Emanuele Vincenzo Avanzato, Ilenia Avanzato, Antonio Bonsangue, Riccardo Bordonaro, Alessina Vincenza Carlino, Vincenzo Curto, Rosario Di Lucia, Andrea Giardina, Elide Giordano, Sophia Inglima, Carmela Maria Livatino, Antonino Migliore, Pietro Montanti, Antonia Pisciotta, Diego Parla, Giovanni Rubino, Giuseppe Seminatore, Maria Teresa Lupo, Carlo Trupia, Domenica Turco, Rita Scrimali.

Fabio Falcone. Il candidato del M5S ha designato quali assessori: Maria Paci, Inglima Antonio, Maria Amato e Angelo Meli. Questa la lista che lo sostiene:

Canicattì InMovimento: Cristian Aquilino, Franca Bassetta, Biagia Bellanca, Loris Bergamo, Diego Caldani, Gioacchino Cappadona, Liliana Condello, Marcello Diana, Fabio Falcone, Alessandra Gangi, Vincenzo Graci, Antonio Inglima, Irene Lo Manto, Sandro Marchese Ragona, Antonio Martorana, Angelo Meli, Roberta Messina, Vanessa Puleri.

Cesare Sciabarrà. Il giornalista ha designato quali assessori: Fabio Li Calzi, Tommaso Vergopia, Totò Lentini e Giuseppe La Licata. Tre le liste che lo sostengono:

Cesare Sciabarrà Sindaco per Canicattì: Cesare Sciabarrà, Giovanni Alaimo detto Gianni, Santa Bellavia detta Rita, Valerio Bonsangue, Giuseppe Antonio Castellana, Constantin Codreanu, Vincenzo Di Stefano, Diego Ficarra, Giuseppina Gagliano, Pietro La Monaca, Giuseppe Lalicata, Grazia Lauricella, Sabina Li Puma, Gaspare Mantione, Angela Milana, Luciano Pappalardo, Antonio Rinallo, Vincenzo Russo, Alessandra Sabatini, Ivan Giuseppe Sciabarrasi, Antonio Emanuele Scopelliti, Eleonora Sferrazza detta Floriana, Filomena Sferrazza detta Fanuela, Fabio Vinci

Onda: Gaetano Brunco, Daniela Burgiu, Anna Burgio, Gioacchino Caracciolo, Miriam Carlino, Tanja Cavaleri, Gianluca Cilia, Domenico Di Fede. Concetta Rita Di Natale, Elonora Maria Rita Di Natali, Flavia Facciponte, Emanuela Fazio, Giuseppe Ferraguto, Calogera Ferrante, Calogero Geremia, Giuseppe Milioti, Giuseppe Mongitore, Francesca Napoli, Gaetano Quagliata, Anna Ricotta, Giuseppe Sciascia Cannizzaro, Claudio Turco, Giacomina Vicari, Calogero Failla.

Fratelli d’Italia: Liliana Marchese Ragona detta Daniela, Calogero Drago detto Gero, Gioacchino Militello, Maria Amato, Calogero Coniglio detto Lillo, Carmelina Lo Dico detta Laura, Gabriella Carlino, Carmela Curto, Antonino Salvatore Cusumano, Leonardo Raimondo Maria Di Stefano, Valeria Farruggio, Franco Valentino, Calogero Giarratana detto Lillo, Giuseppe Guarneri, Giuseppe La Greca, Pio Giuseppe Mangiavillano, Mario La Greca, Antonino Marranca, Cristian Milanese. Diego Milazzo, Constantin Palumbo detto Gabriele, Angelo Rinallo, Maria Rizzo detta Nora, Corinne Brunetto.

Vincenzo Corbo. Gli assessori designati sono: Franco Giordano, Massimo Muratore, Alberto Tedesco, attuale presidente del consiglio comunale della città e Patrizia Bennici. Due le liste che lo sostengono:

Facciamo squadra: Domenico Licata detto Mimmo, Giuseppe Lo Giudice, Cecilia Acquisto, Anita Alessi, Giuseppe Asaro, Gianluca Canicattì, Antony Cuva, Salvatore Di Bella, Giuseppe Gallo, Maria Rita Mantione, Nicoletta Migliore, Monica Moscato, Pietro Piazza, Calogero Restivo detto Lillo, Antonino Battaglia, Ylary detta Ilari Cocciniglio, Elena Daescu, Mario Ferrante Bannera, Angela Giammusso, Maria Marino, Francesco Morreale, Raimondo Orlando, Gianluca Pranio, Alida Turco.

Corbo Sindaco: Vincenzo Corbo, Maria Luana Anello, Monica Aromatico, Patrizia Bennici, Giuseppe Campagna, Calogero Chiarenza, Marcello Cipollina, Alessio Comparato, Dario Curto, Giuseppe Ferrante Bannera, Carmelo Ferraro, Rosella Ferraro, Diego Raimondo Guccione, Giuseppina La Valle, Giuseppina Li Calzi, Federica Manna, Anna Muratore, Massimo Muratore, Liliana Pia Nicola, Carmelo Onolfo, Flavia Orlando, Gaetano Rizzo, Luigi Salvaggio, Giuseppe Scibetta.

La partita di Favara

Favara torna al voto dopo le dimissioni anticipate della sindaca Anna Alba, eletta nella precedente tornata con il Movimento Cinque Stelle. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Nello Musumeci ha nominato il dirigente Filippo Nasca commissario straordinario dell’Ente fino alla data delle elezioni. Sono tre i candidati sindaco: Giuseppe Infurna sostenuto da “Azzurri per Favara”, “Lega”, “Onda&Cambiare Passo”, “Democrazia cristiana”, “Forza Italia”; Salvatore detto Totò Montaperto sostenuto da “#DiventeràBellissima”, “Fratelli d’Italia”, “Udc”, “Facciamo Squadra con Montaperto Sindaco”, “Montaperto per Favara”, Vivi “Favara” e “Fab..Aria nuova”, e Antonio Palumbo sostenuto da Favara per i “Beni Comuni”, “L’Altra Favara” e “Partito Democratico”.

Salvatore Montaperto. Gli assessori designati sono: Leonardo Pitruzzella, Marilì Chiapparo, Salvatore Giudice, Valerio Di Miceli e Mimmo Bunone. Sei le liste a suo sostegno:

#DiventeràBellissima: Agliata Elisa, Bacchi Marco, Bosco Linda, Broccia Gaspare, Capodici Giuseppa, Castronovo Sonia, Cavallaro Amedeo, Cinquemani Angelo, Di Caro Salvatore, Failla Valentina, Fanara Salvatore, Grano Martina, Indelicato Pierpaola, Marchese Gaetana, Mignemi Miriam, Milazzo Calogera, Milioto Michele, Morreale Calogera, Moscato Antonio, Scibetta Samantha, Sottile Sabrina, Sutera Sardo Francesca, Taibi Cinzia, Terrasi Rosetta.

Fratelli d’Italia: Airò Gaetano, Agnello Mariagrazia, Airò Farulla Selene, Curto Angelica, Chianetta Antonio, Crapanzano Fabrizio, Falsone Calogero(detto Lillo), Infurna Francesco, Lo Presti Angela, Puma Daniele, Russello Maristella, Signorino Gelo Stefania, Sciortino Giovanni, Terranova Vita Lorena, Vella Alberto, Vullo Antonio Pio, Marotta Maria, Licata Francesca, Sgarito Rosalia, Stagno Antonietta, Terrasi Maria, Maria Serafina, Alcamisi Calogero, Meli Desiree.

Facciamo Squadra con Montaperto sindaco: Arnone Salvatore, Baldacchino Sergio, Caramazza Sergio, Crapanzano Alessandro Vito, Di Paola Carlo, Giancani Paolo, Infurna Daniela, Limblici Francesca, Marchese Giuseppe Pio, Montalbano Angela, Nipo Onofrio, Parello Agata Adriana, Pullara Gero, Romeo Alessia, Sorce Finella (detta Daniela), Stagno Maddalena, Sutera Leonardo, Vinciguerra Gaetana, Virgone Alessandro, Volpe Salvatore, Alfano Valerio Angelo, Casà Mariagrazia, Vetro Giovanni, Simone Luigi.

Montaperto per Favara: Cavaleri Ilenia, Capobianco Alida, Castellissi Maria, Gallo Laura, Virone Carmen, Lattuca Anna, Licata Jessica, Mancuso Loredana, Mendolia Fabiola, Sgarito Samuela, Traina Azzurra, Alaimo Silvana, Bruccoleri Antonio, Giglia Angelo Maria Cristiano, Butticè Salvatore, Milioto Giuseppe, Terrasi Sergio Gabriele, Caruana Giuseppe, Maglio Vito, La Greca Fabio, Nica Salvatore, Parello Salvatore, Costanza Roberto, Simone Nicola.

Vivi Favara: Alba Giuseppe, Alongi Luigi, Baldacchino Salvatore(detto Totò), Bongiorno Maria Giuseppina (detta Josè), Capillo Erika, Castronovo Calogero, Cordaro Mariano, Crapanzano Calogera (detta Giusy), Criminisi Daniela, Cusumano Diego (detto Dino), Di Benedetto Giorgia, Furnari Daniela, Lentini Vincenzo, Mattina Nadia, Novara Marialuisa, Pirrera Roberta, Pitruzzella Alessandro(detto Ale), Plicato Antonio, Rizzuto Rosario, Romano Vanessa, Russello Filippo, Sanfratello Carmelo, Trupia Lorena, Urso Francesca.

“Fab…aria nuova”: Vassallo Todaro Giuseppe (detto Todaro)Moscato Alessia, Bosco Paolo,Costanza Chiara,Vullo Filippo,Morreale Antonietta (detta Antonella),Russello Alberto,Giunta Mirella,Tuzzolino Serena,Montalbano Calogero,Pullara Maria,Millefiori Alfonso,Licata Marzia,Bruccoleri Dario,Salvaggio Rosanna,Schembri Lucia,Pecoraro Maria,Lombardo Angelo,Trupia Gerlando,Patti Monia,Chiapparo Salvatore,Zambito Marsala Rita Giuseppina (detta Giusi).

Antonio Palumbo. Gli assessori designati sono: Pierre Vaccaro, Antonio Liotta, Laura Mossuto, Antonella Morreale e Angelo Airò Farulla. Tre le liste a suo sostegno:

Favara per i Beni comuni: Angelo Airò Farulla, Carmela Avenia, Claudia Baio, Luciano Ballarò, Gioacchino Capodici, Maria (detta Mariella) Casà, Concetta Castronovo, Amedeo (detto Dino) Cavallaro, Maximilian (detto Massimo) Centineo, Pasquale Cucchiara, Calogero Di Caro, Giovanni (detto Giuseppe) Distefano, Francesca Galiano, Lorena Infantino, Salvatore Lombardo, Antonio Lupo, Vanessa Miceli, Michelangelo Palermo, Rosetta Proietto, Giuseppe Pullara, Ilenia Rinoldo, Antonietta (detta Antonella) Russello, Gabriele Rosario Sorce, Annalisa Agrò.

L’Altra Favara: Calogero (detto Lillo) Attardo, Angela Cucchiara, Carmelo Costa, Ilaria Costanza, Pierre Vaccaro, Rossana Pecoraro, Salvatore Di betta, Carmelina Pullara, Davide Mendolia, Rosa Maria Amato, Emanuele Imbergamo, Concetta Agliata, Salvatore Alba, Danilo Baio, Luigi Principato, Giuseppina Cenci, Antonio Mulè, Elena Aleo, Vincenzo Sottile, Carmen Arnone, Gaspare Agliata, Miriam Russello, Raimondo Sutera Sardo, Elisabetta Giglia.

Partito Democratico: Antonio Liotta, Simone Di Paola, Giuseppe Zambito Marsala, Salvatore Bellavia, Mariagrazia Cacioppo, Maria Carapezza, Roberto Costa, Alberto Crapanzano, Liborio Cuva, Salvatore D’Oro, Mariantonietta Infantino, Lia Maria (detta Lia) Minio, Ignazio Morello Baganella(detto Giuseppe Morello), Salvatore Nicotra, Antonino (detto Nino) Pirrera, Angela Salvaggio, Claudio Sannino, Marianna (detta Maria) Veneziano Broccia, Antonio Pecoraro, Lorena Porta, Roberto Baldo, Carmelo Baio, Danila Bennardo.

Giuseppe Infurna. Gli assessori designati sono: Marcello Zarcone, Luca Sciumè, Claudia Milioti, Nancy Mannino, Peppe Di Miceli e Antonella Morreale. Cinque le liste a suo sostegno:

Forza Italia: Arcadipane Francesca, Bennardo Dalila, Bruccoleri Antonio, Burgio Antonella, Dalli Cardillo Paolo, Di Nica Massimo,, Di Stefano Giorgia, Giglia Loredana, Maniglia Angela, Nobile Maria, Pompeo Laura, Quaranta Miriana, Randazzo Filippo, Sanfilippo Elisabetta, Sciacca Gaetano, Sciara Giuseppe Giuseppa, Sgarito Antonio, Sicilia Giovanni, Terrazzino Teresa, Vaccaro Fabrizio, Morgante Calogero.

Lega- Lega Sicula: Calogero Alaimo, Vincenzo Crapanzano, Rita Palumbo, Giuseppe Lentini, Antonio Sorce, Giuseppe Licata, Antonio Chianetta, Rosario Fallea, Paolo Antonio Fragapane, Antonino Milioto, Salvatore Civiltà, Fabio Maria, Igor Natali, Debora Mammo Zagarella, Silvia Argento, Valentina Longhitano, Roberta Lucia Crapa, Mariaclelia Vaccaro, Anna Barba, Giuseppina Sorrentino.

Democrazia cristiana: Vita Antonietta (Antonella), Nobile Gerlando(detto Geometra), Zambito Marianna(Mannina), Bellavia Giuseppe, Pecoraro Alessandra, Nobile Giuseppe (Peppe), Gargano Cristina, Castronovo Gaspare (Rino), Gallà Mariagiovanna, Sciumè Giovanni, Zambito Marsala Maria Cristina (Cristina), Mossuto Salvatore, Quaranta Stefania, Zambito Marsala Giuseppe, Rotondo Gaetana, Cusumano Rosario, Lentini Angela, Vetro Antonio, Santamaria Andonella(Formica), Montalbano Alessandro, Costanza Anna(Terrasi), Gaglio Bartolomeo, Sciara Federica.

Onda & Cambiare passo: Baio Salvatore, Contino Fiorella, Belluzzo Antonio, Indelicato Miriam, Montalbano Davide, Costanza Serafino, Di Gloria Lucia, Lentini Giuseppe, Fiorenza Federica, Licata Antonio, Geraci Roberto, Russi Nunzia, Randazzo Giovanni, Mandracchia Calogero, Russello Rossana, Cassaro Gerlando.

Azzurri per Favara: Argento Maria, Arnone Salvatore (detto Ciarli), Cardillo Maria Ramacca, Chianetta Vincenzo(detto Enzo), Cipolla Antonio, Di Caro Gaetano, Ferraro Gino, Mignemi Giuseppina(detta Giusy), Ottaviano Sara,Puma Rosetta, Russello Gaetana (detta Tania), Russotto Giovanna, Sorce Ignazio, Stuto Gerlando, Sutera Sardo Luigi, Vassallo Rosa, Veneziano Broccia, Salvatore Zambito Antonio.

Corsa a 5 a Porto Empedocle

Sono ben cinque i candidati alla poltrona di sindaco. Ci riprova l’uscente Ida Carmina, sostenuta dal Movimento Cinque Stelle. Altri quattro i candidati in corsa: l’ingegnere Salvatore Iacono; Gianni Hamel, già candidato sindaco; il consigliere uscente Rino Lattuca e l’ex consigliere provinciale Calogero Martello. Sfuma all’ultimo momento la candidatura dell’ex sindaco Orazio Guarraci.

Ida Carmina. Gli assessori designati sono: Rossella Libra, Franco La Novara, Giuseppe Morreale. A sostenerla la lista del M5S:

Lista Movimento 5 stelle: Carmina Ida, Baiamonte Salvatore, Baio Giuseppe, Ciffa Roberto, Ciofalo Calogero, Di Francesco Vincenza, Ersini Salvatore, Fiorino Calogero, Inclima Anastasia, Libra Rossella, Melluso Carmelo, Notarrigo Stefania, Scanio Giuseppe, Sciortino Vincenzo, Spalma Vanessa, Strada Calogero.

Gianni Hamel. Gli assessori designati sono: Luigi Gaglio, Antonino Alletto,Giovanni Gangarossa. Questa la lista a suo sostegno:

Primavera empedoclina: Agrò Salvatore detto totò, Bacino Sonia, Barbaro Graziella, Bongiovì Loredana, Calcetti Calogero, Canta Carmelo, Di Nolfo Giuseppa, Ferlisi Alfonso, Floris Gianfranco, Lentini Luigi, Marino Carmelo, Nobile Tommaso, Santamaria Calogero, Siracusa Ornella, Tagliarini Roberto, Trupia Giovanni.

Calogero “Rino” Lattuca. Gli assessori designati sono: Stefania Falzone, Sergio Taormina, Salvatore Prestia, Francesco Messina. Quattro le liste a suo sostegno:

Lattuca Sindaco: Arnone Maria Cristina, Costa Alessandra, Cutaia Salvatore, De Caro Stefano, Gambacorta Febo, Iacono Pasquale, La Placa Marcello, Lattuca Giusi, Marino Fabrizio, Nobile Emilia, Patti Isabella, Putrone Calogero, Salamone Giuseppe, Salemi Gaspare, Santamaria Carmelo.

Siamo Vigata: Albano Vittorio Alessandro, Bonfiglio Calogero, Castelli Giuseppe, Ciffa Simona, D’Anna Marco, Farruggio Paolo, Filippazzo Krizia, Indelicato Melchiorre, Lenea Sebastiano, Messina Manuel, Palasciano Patrizia, Pavesio Simona, Piazza Santina, Rizzo William, Tuttolomondo Giuseppina, Vangheri Giovanni.

Unione di centro: Bruno Gallo Michelangelo, Cacciatore Mariangela, Cristiano Davide, Distefano Andrea, Fathallah Raouia detta Laura, Gangarossa Paola, Genovese Antonia detta Antonella, Mantese Sergio, Marullo Salvatore, Mendola Tiziana Concetta, Nuara Melania, Principato Giovanna, Racinello Giuseppe, Sardo Cardalano Gerlando, Siragusa Marco detto Siracusa, Spoto Giuseppina detta Giusi.

Fratelli d’Italia: Alletto Salvatore, Bonfiglio Luana, Callea Dalila, Castelli Emanuel, Iacono Quarantino Gabriele, La Mendola Marco Beniamino, Marcolo Roberto, Mulè Agata, Patti Elide, Sacco Sharon, Sanfilippo Doriana, Schillaci Rosetta, Todaro Giuseppe, Trupia Michele, Veziani Angela, Zoppo Salvatore.

Salvatore “Salvo” Iacono. Tre le liste a suo sostegno.

Sviluppo per Porto Empedocle: Annaro Giorgia, Brucceri Claudia, Deni Federica, Di Francesco Gerlando, Esposito Roberta, Filippazzo Giuseppe, Gangarossa Daniela, Giuca Angelo, Landolina Simona, Manzella Felice, Marianelli Gianni, Marchica Giuseppe, Pisciotto Antonino, Prestia Giovanni, Salamone Alessandro, Siracusa Dalila.

Liberi e capaci: Agrò Krizia, Argento Giusi, Buscema Pompea, Costa Gerlando, Fiore Giuseppe, Iacono Giuseppe, Marino Jessica, Melfa Alessandra, Munisteri Andrea, Romei Francesco, Russa Antonino, Scaglia Enzo, Sanfilippo Carmelo, Traina Antonino, Zambito Letizia.

Isola Empedoclina: Agnello Erika, Di Emanuele Valentina, Di Giovanni Giuseppina, Di Gloria Gianluca, Di Nolfo Roberto, Forte Cosmo, Fucà Antonella, Grassagliata Eugenio, Inclima Vincenzo, Meli Isabella, Pullara Veronica, Sedino Manuela, Sedino Manuela, Sciabarrà Gerlando, Scimè Alfonso, Sirone Ilenia, Zicari Daniele.

Calogero Martello. Tre le liste a suo sostegno.

Forza Italia: Caci Marilù, Castelli Sebastiano, Conigliaro Melania, Di Stefano Dario, Durante Eleanna, Fragapane Giuseppe, Gazzitano Angela, Iacono Giuseppe, Lonigro Cristian, Marchica Antonino, Marchica Concetta, Pagliaro Giuseppina, Palermo Gianluca, pullara Giacomo, Sacco Carmela, Taormina Giancarlo.

Progetto Comune: Barletta Calogero, Carbone Giuseppe, Caruana Giorgia, Castronovo Rosario, Chiappetta Elenia, Cortelli Maria, Gangi Antonino Dario, Grassonelli Giuseppe, La Porta Stefania, Maurici Celsina, Miceli Salvatore, Monaco Alessandro, Picone Giuseppe, Portera Micaela, Termini Alessandro, Vinti Dario.

Noi per la città: Biancola Massimo, Colapinto Franco, Di Gloria Angela, Donato Salvatore, Farruggia Giuseppe, Filippazzo Vittorio, Licata Onofrio, Lo Iacono Giuseppe, Miliziano Antonino, Marchica Fabrizio, Munda Michele, Prestia Umberto, Sacco Concetta, Salamone Calogera Chiara, Salemi Angela, Zambito Veronica.

La sfida di San Biagio Platani

Torna al voto dopo lo scioglimento del comune per mafia nel 2018. Due i candidati sindaco: Salvatore Di Bennardo e Michele Di Piazza.

La lista a sostegno di Di Bennardo si chiama “Costruiamo il futuro”: Tommaso Allegro, Jessica Baio, Leticia Fernanda Barbieri, Angela Busciglio, Nicole Butticè, Santo Calderone, Stefano Fregapane, Salvatore Friscia, Vincenzo Lo Presti, Francesco Messina, Oriana Federica Salvatore, Jessica Savarino.

La lista a sostegno di Michele Di Piazza si chiama “Scriviamo il futuro”: Andrea Favatella, Daniela Marino, Rosalia Marino, Giuseppe Butticè, Carmelo Bruno, Lorenzo Caldara, Alfonso Varsalona, Letizia Midulla ,Daniele Catalano, Giuseppina Debora Caldarone, Tiziana Lo Piparo, Domenico Savarino. Assessori designati: Daniela Marino, Lorenzo Caldara e Filippo Martello.

Montallegro alle urne

Anche nel piccolo centro dell’agrigentino è sfida a due per la fascia tricolore. A contendersela sono Giovanni Cirillo, consigliere comunale uscente in quota Fratelli d’Italia, e Andrea Iatì.

A sostegno del candidato Cirillo la lista “Ripartiamo Insieme”: Vincenzo Bonifacio, Giuseppe Cinquemani (detto Cico), Alida Cuffaro, Simona Garufo, Anna Ingraudo, Isabella Rizzuto, Massimiliano Scalia (detto Max), Paolo Tuttolomondo, Vittoria Vella, Giovanni Angelo Panarisi. Questi gli assessori designati: Massimiliano Scalia e Giuseppe Cinquemani.

A sostegno del candidato Iatì la lista “Noi per Montallegro”: Angela Bono, Stefania Borsellino, Caterina Chinzi, Girolamo Dimora, Dario Galvano (detto Pino e Francesco), Giuseppe Gucciardo, Paolo Iatì, Sabrina mangione, Annamaria Piazza (detta Franca), Angelo Filippo Salamone.

La corsa a Montevago

Due i candidati alla fascia tricolore: si tratta di Margherita La Rocca Ruvolo, deputata regionale di Forza Italia e prima cittadina uscente, e lo sfidante – ex assessore e vicesindco – Giuseppe Arcuri.

La lista a sostegno di La Rocca Ruvolo si chiama “Per Montevago”: Giovanni Cutrera, Caterina Ditta, Maria Cristina Ditta, Michele Giambalvo, Valentina Gulotta, Vincenzo Infranco, Vito Limanni, Carmela Margiotta (detta Carmen), Antonia Migliore (detta Antonella), Maria Gesuela Monteleone, Carlo Pendola, Francesca Russo. Assessori designati: Vincenzo Infranco e Vita Anna Maria Saladino.

La lista a sostegno di Giuseppe Arcuri si chiama “Rinnoviamo Montevago”: Leila Ajmi, Antonina Bavetta, Antonino Bilello, Antonino Colletti, Calogero Impastato, Silvana La Rocca, Antonino Mauceri, Maria Teresa Monteleone, Maria Elena Randazzo, Gabriele Saladino, Salvatore Santannera, Maria Chiara Viola. Assessori designati: Silvana La Rocca e Calogero Armato.