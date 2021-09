Rimossa l’auto rottame in vicolo della Rosa Bianca VIDEO

PALERMO – Un’automobile, ormai diventata rottame, da tempo stazionava in vicolo della Rosa Bianca nel cuore della Vucciria. Per portare via la Renault 5 abbandonata da tempo e piena di rifiuti ci sono voluti oltre 4 mesi.

La burocrazia, unita alle dimensioni della strada, che non permetteva l’ingresso del carro attrezzi, ha reso ancora più difficile questa rimozione.

Il rottame, con l’ausilio di un gruppo di residenti e percettori del reddito di cittadinanza, è stato spinto, anche grazie all’intervento dell’autodemolizione Aquila che ha fornito le ruote per l’auto visto che erano state rubate, per oltre un chilometro tra primo Appalto, via Argenteria vecchia, via Materassai e in fine piazza San giacomo la Marina dove l’aspettava il carro attrezzi.

In via della Rosa Bianca è intervenuta anche la Rap che ha portato via la numerosa mole di spazzatura che prima si trovava all’interno dell’automobile.