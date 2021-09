Baldini: “Non vedo l’ora di sfidare il Bari”

“Avevamo detto che avremmo dato minutaggio a chi aveva giocato di meno. Moro, Sala, Sipos e Cataldi hanno fatto un’ottima partita in un campo difficilissimo contro una squadra costruita per fare bene in campionato, hanno 24 titolari. C’è tanto rammarico per aver perso su palla inattiva al 90′, è rammarico per i ragazzi. Avremmo meritato di gioire sia oggi ma ancora di più a Pagani. Ho visto personalità e questo è importante. Non è mai bello chiedere pazienza visto che i nostri attaccanti sono giovanissimi ma di grande prospettiva e devono crescere. Dobbiamo essere cinici la davanti e sfruttare le occasioni che gli capitano. Ci manca veramente poco per essere competitivi al 100%, Per il Bari sono quasi tutti recuperabili, da valutare c’è solo Russini. Non vedo l’ora di sfidare il Bari, ci manca un centimetro”. Francesco Baldini, tecnico del Catania, ha parlato così in conferenza stampa al termine della sconfitta arrivata contro il Catanzaero per 1-0 che ha eliminato gli etnei dalla Coppa Italia.