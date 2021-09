ALÌ TERME (MESSINA) – Nella spiaggia di Alì Terme (Messina) per il secondo anno sventola la Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation fon Environmental Education. “Adesso l’obiettivo è far diventare blu tutta la riviera Ionica – commenta il sindaco, Carlo Agatino Giacquinta -. La Bandiera Blu non è una medaglia – precisa – ma un percorso che noi abbiamo iniziato due anni fa e che continueremo. Stiamo lavorando per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Intanto, nei giorni scorsi è stato inaugurato il parco inclusivo. Quest’anno – prosegue – abbiamo implementato alcuni servizi. È stato attivato il Wi-Fi gratuito nel lungomare e realizzate otto postazioni riservate alle persone disabili. Poi sono disponibili anche le sedie job. Inoltre, stiamo cercando di mettere a disposizione dei bagnanti il soccorso in mare”.

Con l’ingresso di Roccalumera e Modica, in Sicilia salgono a dieci le spiagge in cui è stata issata la Bandiera Blu. Nel dettaglio regionale riconfermate: Menfi, Alì Terme, Tusa, Santa Teresa di Riva, Lipari, Ispica, Ragusa e Pozzallo. Tutte località in provincia di Messina, Agrigento e Ragusa. “Alì Terme è un angolo di paradiso” dice Giaquinta che auspica in un incremento del turismo che a causa del Covid stenta a decollare. Quest’estate i turisti sono arrivati ma non si soffermano a lungo e non è quello che ci aspettiamo. Stiamo cercando di rilanciare le Terme così da permettere alle strutture di lavorare tutto l’anno”.