Adrano, Caltagirone, Grammichele, Giarre, Ramacca: elettori al voto per il rinnovo delle amministrazioni e delle assise comunali.

CATANIA. Un plotone di candidati al consiglio comunale ed una lunga sfilza di liste.

Ecco il quadro in provincia di Catania in vista della tornate per le amministrative.

GIARRE

IL QUADRIFOGLIO

Candidato sindaco Leo Cantarella. Santonoceto Maria (detta Antonella), Di Grazia Gabriele Vincenzo, Calì Renato, Cordiano Francesco, Crimi Grazia Nunziatina, Crisafulli Rosario, Fichera Francesco (detto Ciccio), La Cava Carmelo Tindaco, Leotta Angela, Magro Carmelo, Mercurio Donatella, Pennisi Maria Rita, Vasta Daniele, Russo Mario Antonio, Mancuso Giuseppe.

PRIMA GIARRE

Candidato sindaco Leo Cantarella. Arena Giada (detta Villa), Arrigo Federica, Bertini Stefania, Caltabiano Lauretta, Cuscinà Giulia, Messina Elena, Raciti Carmela Agnese, Sgroi Fiorenza (detta Patrizia), Triolo Sebastiana Carmela, Barbagallo Giovanni, Bracci Salvatore, Camarda Antonio, Fresta Riccardo Salvatore, Nicotra Angelo, Sturniolo Giuseppe, Zappalà Salvatore Agatino (detto Agatino).

GIARRE TORNA CITTA’

Candidato sindaco Leo Cantarella. Calvagno Agata, Cantarella Salvatore (detto Salvo), Cardillo Lucia, Cavallaro Salvatore, De Salvo Agatino (detto Tino), D’Urso Angela, Granata Michele, Grasso Alfio, Greco Roberto, Limura Sonia Virginia, Musumeci Valentina, Palermo Giuseppe, Primavera Santo, Pulvirenti Giusy, Spartà Angela Domenica, Trovato Edoardo.

LISTA SIAMO GIARRESI

Candidato sindaco Leo Cantarella. Ballato Annalisa, Bonaccorso Cinzia, Cantarella Giuseppe (detto Pippo), Cucè Antonio (detto Tino), D’Amico Maria, Ragalmuto Mannino Francesco Sauro, La Piana Annalisa, Maio Salvatore (detto Salvo), Mancuso Salvatore, Melita Irene, Musumeci Raffaele, Patorniti Salvatore, Pennisi Deborah, Spitaleri Tania, Vecchio Alfia.

LISTA ORGOGLIO NUOVA GIARRE

Candidato sindaco Leo Cantarella. Bonaventura Alfio Massimino, Calvagno Antonino, Camuglia Salvatore, Coco Marinella, Falcone Stefania Roberta, Fazio Luca, Finocchiaro Fabio Mario, Fresta Filippo, Galdino Maria Grazia, Giangreco Graziella, Nicolosi Alessandro, Privitera Rosalba, Russo Alfio, Russo Roberto, Sofia Alessandro Giuseppe, Vasta Vanessa.

LISTA CONSERVATORI E RIFORMISTI

Candidato sindaco Leo Cantarella. Cardillo Francesco, Cannavò Massimiliano, D’Allura Mariano, Di Bella Simone Giancarlo, Di Gregorio Annalisa, Gammino Concetta, Grassi Raffaello, Grasso Carmelo, Khassouma Lilia, La Spina Graziella, Licciardello Rosaria, Marino Carlotta, Petrella Giuseppa, Silvestro Vincenzo, Spina Angelo, Tretiak Wulicz Martyna.

FORZA ITALIA PER PATANE’

Candidato sindaco Leo Patanè. Leotta Francesco Pio, Bannò Orazio, Bondisi Clarissa Pia, Buscemi Domenico, Casella Salvatore, Di Mauro Salvatore (detto Salvo), Finocchiaro Cristina, Fusto Silvana Consolazione, Mangano Paride, Musumeci Davide Salvatore, Patti Emanuela, Prestipino Flavia Rosa, Puglisi Orazio, Raciti Palma, Russo Agata, Russo Giuseppe.

NOI PER GIARRE

Candidato sindaco Leo Patanè. Blac Martina, Catalano Laura, Currenti Rosy, Facchi Zaira, La Spina Rossella, Leotta Giuseppe (detto Pippo), Musumeci Rita Giusy, Patanè Alessandra, Russello Pietro (detto Piero), Scuderi Giovanni, Sorbello Maria Patrizia, Tomarchio Alfio, Vitarelli Dante, Zappalà Lea Emilia, Cotugno Rosario Emanuele (detto Saro), Longo Federica.

DEMOCRAZIA CRISTIANA

Candidato sindaco Leo Patanè. Calabrò Claudio, Cardillo Rosaria, Catalano Placido, Ferrara Elvira, Fichera Rosaria, Gangemi Giovanna Ausilia, Grasso Salvatore Martino Fabiano, Leonardi Suan, Leotta Selene, Mannile Giorgia, Raciti Mariapia, Russo Graziana, Sollima Emilio, Strano Salvatore, Villari Giovanni, Vitale Francesco.

#PROGETTIAMO GIARRE

Candidato sindaco Leo Patanè. Aldi Alcide, Amoruso Giuseppe, Cozzubbo Davide Salvatore, Fermesanu Geor- geta, Grasso Daniele, Gulisano Antonina, Musumeci Antonello, Russo Barbara, Scandurra Diego Salvatore, Trovato Ivana, Vitale Giovanni, Zagami Patrizia, Di Guardo Concetto, Di Mauro Giuseppa, Marano Alfina.

LISTA GIARRE ATTIVA

Candidato sindaco Leo Patanè. Asero Lucia, Barbagallo Giuseppe, Galatola Tamara, La Mantia Jessica, La Spina Leonardo (dettoLeo), Manna Antonina (detta Antonella), Musumeci Giuseppe, Orefice Anna Federica, Parisi Mario, Piacenti Elvira, Puglisi Carmelo Matteo, Scordo Filippo, Sorbello Caterina, Trimarchi Gerarda (detta Gerardina), Turrisi Angelo, Di Bella Sebastiano (detto Nello).

IMPEGNO COMUNE

Candidata sindaco Patrizia Lionti. Bonarrigo Maria Grazia (detta Mariella), Cavallaro Fabio, Cavallaro Luciana, Cavallaro Silvia, De Maria Jessica, Dilettoso Vincenzo, Emanuele Salvatore, Fajardo Sarmiento Mildred, Grasso Gianfranco, Maugeri Giampiero, Mauro Salvatore (detto Salvo), Novelli Maria, Sapienza Venera Cecilia, Spam- pinato Viviana, Strazzeri Carmelo, Torrisi Mirella.

GIARRE 2050

Candidato sindaco Elia Torrisi. Torrisi Elia, Campisi Gaetano, Canino Giovanni, Cisterna Antonino (detto Tony), Costanzo Gianluca, Di Vincenzo Carmela (detta Carmen), Ferlito Santa (detta Santy), Maccarrone Angelo, Mel- chiorre Claudio, Messina Rosita, Pagano Martino, Parisi Martina, Serravalle Ilenia, Sortino Enrico, Spina Gabriele, Testa Ludovica.

CITTA’ VIVA 2026

Candidato sindaco Angelo D’Anna. Castorina Armando, Coppola Angioletta (detta Angela), D’Alù Marco, Di Benedetto Alfio Andrea Giuseppe, Garozzo Angela, Garozzo Marina, Maccarrone Orazio (detto Alboreto), Marchetti Luca, Muratori Mario, Previtera Alfio, Pistorio Giorgia, Raffa Concetta (detta Ketty), Re Nicoletta, Santitto Vita Rita, Selvaggi Armando, Sottile Adriana.

ADRANO

INSIEME SI PUO’ VIVERE A COLORI

Candidato sindaco Carmelo Pellegriti. Anzalone Car- melo, Branchina Angela, Bulla Valentina, Cavallaro Nan- cy Tommasa, Cono Genova Diego, Currao Gaetano, D’Agate Carmelo, Dell’Erba Pietro detto Piero, Indorato Filadelfio, La Manna Fabio, La Mela Marisa, Leanza Maria, Maccarrone Mariagrazia, Monteleone Elsa, Ni- colosi Placido detto Dino, Paratore Cristofaro, Petronio Salvatore, Rapisarda Vincenzo, Santangelo Carmelo, Scravaglieri Maria detta Maria, Sidoti Maria Rosaria detta Sara, Torrisi Sabrina, Farinato Maria, Tomarchio Daniela.

IL QUADRIFOGLIO

Candidato sindaco Carmelo Pellegriti. Abate Sal- vatore Giuseppe detto Salvo, Giuseppe, Armenia Erika detta Erika, Bascetta Umberto, Bulla Enrico detto Dottore, Cancelliere Luigi detto Cancelliere Gigi Giampiero, Caruso Maria detta Marisa, Catania Giu- seppe, Ciraldo Marika, Cortese Gaetano, Costanzo Renata, Cottone Sebastiano, Di Stefano Debora, Fa- rinato Angela, Imbrogiano Antonio, Lo Re Filippo detto Pino, Saitta Carmela detta Melita, Scalisi Sara detta Sara, Scalisi Salvatore detto Turi-Ture, Scarvaglieri Pamela, Sestito Davide, Toscano Maria, Zi- gnale Massimiliano detto Massimo, Possente Giuseppe, Crimi Miriam Nicol.

FRATELLI D’ITALIA

Candidato sindaco Carmelo Pellegriti. Alberio Vin- cenzo, Anzalone Nicola, Badalati Rosetta, Bulla Ales- sandro, Bulla Nicolò setto Nicola, Bulla Verdiana detta Ve, Calcagno Gessica, Caruso Erika detta Erica, Catania Melinda, Di Bella Rita, Fiore Alfio, Furnò Agatino, La Mela Mariapia, La Venia Francesco, Lazzaro Agatino, Leanza Salvatore, Malvuccio Rosario, Rapisarda Giuseppe, Rascunà Giovanna, Ricca Domenica Detta Mimma, Scarvaglieri Autora, Santangelo Rosaria, Stancampiano Alfio, Perdicaro Vito.

UDC

Candidato sindaco Carmelo Pellegriti. Bulla Gio- vanni, Alibrio Bruna, Amore Vanessa, Anzalone Sara Carmen, Cappella Enza, Di Primo Andrea, Diolosà Elvira Grazia, Giambrone Bruno, La Mela Piera, Leanza Denise, Leanza Giovanni, Mangano Andrea, Mazzone Sandy Noemi, Montalto Agata, Pellegriti Maria, Perdicaro Giuseppe, Rapisarda Gessica, Romano Monika, Salamone Salvatore detto Marco, Scardina Pietro detto Piero, Scarvaglieri Carmela, Scavone Giuseppe, Caruso Rosaria.

METTIAMOCI IL CUORE

Candidato sindaco Carmelo Pellegriti. Pellegriti Car- melo, Avellino Carmelo, Brio Salvina, Bulla Salvo, Cal- tabiano Carmelo, Cangemi Andrea, Chiara Angela, Ci- priano Marilene, Cusimano Concetta, Dell’Erba Cataldo, Lanza Vito, Lo Re Giada, Longhitano Vincenzo, Mazzeo Alfina, Milazzo Salvatore, Politi Alfia, Quaceci Domenico, Raiti Luca, Russo Valentina, Scalisi Pietro, Scannicchio Chiara, Scardina Agatino, Torrisi Raffaele, Toscano Nicola.

ADRANO BENE COMUNE

Candidato sindaco Vincenzo Calambrogio. Arena Gaetano, Barbera Agatino, Bua Giuseppe, Calcagno An- nabella, Calì Eugenio, Caruso Pietro, Dato Agatuccia, Diolosà Alfio, Gurgone Marinella, Messina Arcangelo, Monciino Giovanni, Parlavecchio Adriana, Pellegriti Giu- seppa, Petronio Vincenzo, Petronio Rocco, Piazza Rosario, Rosano Francesco, Russo Giuseppe, Salis Maria Teresa, Spitaleri Perdicaro Pietro Salvatore, Stimoli Agatina, Trovato Adele, Vinceguerra Giovanni, Zignale Raffaele.

MOVIMENTO 5 STELLE

Candidato sindaco Vincenzo Calambrogio. Santan- gelo Vittorio, Alberio Cristina, Arcoria Patrizia, Arcoria Pietro, Caruso Pietro, Castelli Giovanni, Coco Filadelfio, Coco Maurizio, Cuttone Giorgio Maria, Di Guardia Mirela Lavinia, Garofalo Pierangela, Giangreco Lara, La Manna Roberto, La Mela Giuseppina, Musarra Francesco, Neri Giuseppe, Prezzavento Mauro, Saccullo Russello Jessica, Santangelo Giuseppina, Spinella Salvatore, Stimoli Provvidenza, Vadalà Daniela.

PARTITO DEMOCRATICO

Candidato sindaco Vincenzo Calambrogio. Calam- brogio Vincenzo, Marcellino Anna Rita, Arcoria Sal- vatore, Bulla Giuseppe, Cordovana Santo Pietro Paolo, Crimi Franco, Dell’Aquila Antonella, Di Dio Davide, Garofalo Antonino, La Mela Gaetano, Lanza Piera Rita, Lombardo Pontillo Antonino (detto Nino Antonio), Marchese Giusy, Marletta Ivana Emanuela, Petronio Salvatore, Santangelo Nicolò (detto Nicola), Sardo Claudia, Severino Graziana, Schillaci Alberto, Tomaselli Luigi, Virzì Lavio Stefania Lucia.

“SALVARE ADRANO”

Candidato sindaco Gaetano Birtolo. Amoroso Rossella, Saitta Elisabetta, Bruno Salvatore, Moschitto Alfio, Russo Mario, Bulla Concetta, Diolosà Giuseppe, Leanza Nunziatina, Birtolo Giuseppe, Gaezza Pietrino, Pulvirenti Francesco, Gitto Antonino, Arena Angelo, Pignataro Arcangelo Gabriele, Nicolosi Rosetta, Arena Grazia, Bulla Antonino, Condorelli Maria.

SFIDA COLLETTIVA-RIACCENDIAMO LA CITTÀ

Candidato sindaco Agatino Perni. Giuseppe Abate, Grazia Conti, Salvatore Carcagnolo, Lucrezia Ranno, Giuseppe Lazzaro, Paola Petronio, Paolo Alù, Lina Zitello, Alfio Sangrigoli, Carmela Strano, Alfio Stancampiano, Aurora Brocca, Federico Schiliró, Rita Ventura, Cristian Botta, Orazio Toscano, Agatino Brio, Alfina Scalisi, Agatino Diolosà, Alfio Zermo, Carmen Politi, Dario Cu- sumano, Mario Avelino, Rosaura Minacori.

ADRANO SIAMO NOI

Candidato sindaco Agatino Perni. Giuseppe Santan- gelo, Simone Scalisi, Maria Agatina Petronio, Giuseppina Campo, Vito Leonardi, Giovanni Manuel Branchina, Alfio Zignale, Nicola Politi, Agatina Ventura, Maria Carmela La Manna, Pietra Santangelo, Filadelfo La Spina, Agatino Diolosà, Davide D’Agostino, Antonino Verzì, Samuele Avellino, Pietro Stissi, Pietro Lo Cicero, Silvestro Scalisi, Agatino Laudani, Elena Rossella Perdicaro, Maria Catena Diolosà, Carmelo Monteleone, Ivana Celia.

ADRANO PROTAGONISTA

Candidato sindaco Agatino Perni. Politi Paolo Gio- vanni, Aidala Maria, Alì Mimma, Avellino Giuseppe, Bruno Carlo Francesco, Bulla Antonino, Catania Maria, Caudullo Angelo, Cazacu Cristian, Ciadamidaro Salvatore, Di Primo Ylenia, Favazza Clara, Giarrizzo Gessica, Grimaldi Valeria, Laudani Lucia, Lo Cicero Agata, Lo Cicero Nicolò, Mazzaglia Maria, Petrina Stefania, Pri- vitera Vanessa, Quaceci Antonino, Rapisarda Pietro, Santangelo Gianluca, Virzi Antonio.

ADRANITI SEMPRE

Candidato sindaco Fabio Mancuso. Bua Giuseppe, Ingrassia Agatino, Bulla Giuseppe, Valerio Samanta, Conti Alessia, Sottile Angelo, Scalisi Filippo, Pulvirenti Carmelo, Petronio Federico, Liotta Ivana, Zuccaro Giancarlo, Zingale Salvatore, Scardina Giuseppe, Imbarrato Maria Concetta, Pellegriti Giuseppe, La Mela Giuseppa, Di Natale Laura, Scalisi Maria, Pellegriti Pietro, Santangelo Agostino, Stissi Giovanni, Torrisi Salvatore, Santangelo Tina, Santangelo Antonino.

MPA MOVIMENTO PER ADRANO

Candidato sindaco Fabio Mancuso. Poma Edmondo, Cairone Simone, Savoca Micaela, Pennisi Loredana, Lon- go Maria Grazia, Caruso Gabriele, Stimoli Marilena, Petralia Nicolò, Diolosà Rosi, Cusumano Nicola, Carchiolo Rosario, Caruso Maria, Rosano Rosaria, Buttafuoco Francesco, Lazzaro Salvatore, Ricca Piera, Cancelliere Agatina, Bua Dario, Datola Sonia, Marino Angelo, Bulla Nunzio, Calamato Laura, Giangreco Giuseppe, Pinzone Marco.

RINASCE ADRANO

Candidato sindaco Fabio Mancuso. Lazzaro Silvana, Sciacca Anthony, Caltabiano Agata, Giarrizzo Antonio detto Tonino, Terranova Marica, Scalisi Nicolò detto Nicolino, Bascetta Marilena, Alongi Giuseppe, Cottone Daniela, Di Stefano Salvatore, Allegra Chiara, Mannile Pietro Simone, Ciraudo Salvatore, Militello Miriana, Diolosà Alessandro, Corsaro Maria Stella Assunta, Fi- nocchiaro Maria, Farò Salvatore, Bruno Tina detta Maria Catena, Avellino Massimo, Coco Salvatore detto Totò, Scarpato Maria Rita, Mancuso Fabio, Calì Daniela.

CALTAGIRONE



PARTITO DEMOCRATICO

Candidato sindaco Fabio Roccuzzo. Patrizia Alario; Marica Anfuso Alberghina detta Anfuso Marica; Margherita Balata; Laura Boria; Giuseppe Buoncuore; Angelo Campanello; Gaetano Cardiel; Paolo Crispino; Giuseppe detto Pippo Cummaudo; Pie- tro detto Piero Cusumano; Francesco detto Franco Di Martino; Vincenzo detto Enzo Di Stefano; Luigi Failla; Ermes Finessi; Rosamaria Giordano; Massimiliano Grimaudo; Daniele Guzzetta; Margherita Mancuso; Nunzio Martorana; Dario Neglia; Nunzia detta Nancy Saimbene; Davide Salerno; Erika Scarlatella; Rossana Vicari.



MOVIMENTO 5 STELLE

Candidato sindaco Fabio Roccuzzo. Piergiorgio Cappello; Luigi Bellino; Greta Bonanno; Francesca Calì; Katia Cannizzaro; Maria Ketty Cannizzo; Alberto Castagna; Stephanie detta Stefania Chimera; Matteo Di Benedetto; Valeria Di Gregorio; Alberto Dovile; Anna Emma; Agnese Favitta; Rina Graziano; Francesca Montemagno; Gaia Napolitano; Santo Maria Novella; Claudio Panarello; Giovanni detto Luca Partito; Vita Polizzi; Giuseppe Renda; Gianfranco Romano; Fausto Sortino; Stefano Zaccaria.



BENE IN COMUNE

Candidato sindaco Fabio Roccuzzo. Gesualdo detto Aldo Lo Bianco; Carmela Armeli Moccia; Concetta detta Tina Bizzini; Filippo Calì; Rossella Calì; Priscilla Castiglione; Giuseppe Failla; Gesualdo detto Aldo Floridia; Giuseppa Maria Antonia detta Pia Giardinelli; Fabio Interlandi; Micol Liardo; Claudio Licciardi; Francesco Lo Piccolo; Pietro Maccavino; Alessandra Marino; Daniela Messina; Salvatore Mingiardi; Giacomo Ragusa; Luigi Razza; Rita Francesca detta Rita Reale; Luigi Rifferi; Francesco detto Fabio Roccuzzo; Giuseppe Scarciofalo; Giacomo Sortino.



CITTADINI VOLENTEROSI

Candidato sindaco Fabio Roccuzzo. Lara Lodato; Francesco detto Mario Polizzi; Giorgio Alemanna; Angela Belverde; Mario Bianchi; Giammarco Cabibbo; Giacoma detta Simona Camiolo; Salvatore detto Totino Crocifisso; Luigi D’Avola; Jessica Di Benedetto; Carmela detta Isa Di Dio; Gaetano detto Aldo Gambino; Gesualdo detto Aldo Gulino; Giovanni Internullo; Corinne Lumia; Pierangelo Mancuso; Maria detta Maria Laura Marziani; Omar Mejri; Concetta detta Titti Metrico; Stefano Mitello; Giuseppe Pulvirenti; Giuseppe Reddavid; Michaela Turco; Se- bastiana detta Nuccia Vona.



CIVES

Candidato sindaco Fabio Roccuzzo. Luca Giarmanà; Anna Montemagno; Leandro Parla; Salvatore detto Salvo Crescimone; Salvatore detto Salvo Cardona; Mirko La Iacona; Cristian Alario; Dario Alparone; Giuseppe Amato; Dario Arena; Elena Barrano; Rosamaria Bonanno; Alessia Fontana; Valentina Formica; Alessandro Gurrieri; Mario Lodato; Vincenzo Malizia; Nicole Mes- sana; Vittorio Nobile; Kevin Rizzo; Francesca Scerbo; Francesco Trovato; Isabella Verdone; Giuseppe Calabrini.



FUTURA

Candidato sindaco Fabio Roccuzzo. Biagio Nativo; Maria Teresa Alfeo; Alessandra Angelico; Mario Chiarandà; Roberto Criscione; Silvana detta Silvia Cusumano; Mariapina Di Giacomo; Sebastiano Giuca; Carlo La Ferla; Gianluca Ligama; Marta Malizia; Elena Marcinnò; Giovanni Massari; Antonio Pedi; Nicolò Polipo; Giuseppe Polizzi; Rosa Puglisi; Gaetano Reale; Stefania Sammartino; Claudio Tasca; Concetta Tramontana; Mario Velardita; Giada Verdenero; Salvatore Vespo.



DEMOCRAZIA CRISTIANA

Candidato sindaco Sergio Gruttadauria. Santo detto Andrea Bizzini; Giuseppe Carnibella; Elisa Privitera; Giuseppe Abate; Rosalba Angiletti; Nicole detta Nicol Ausilio; Carmelo Annaro; Francesco Bertè; Aurora Blancato; Simona Cannizzaro; Carmelo detto Melo Caruso; Francesco Di Gregorio; Tiziana Failla; Gabriele Maria Giuliano; Angelo Ibara; Francesco Marcinnò; Giacomo Mellini; Gaetano Messina; Joseph Navarra; Giuseppe Nicotra; Morena Pecora; Nunzio Politi; Alisea Sardo; Selenia Tutone.



CALTAGIRONE DOMANI

Candidato sindaco Sergio Gruttadauria. Oriana Arcerito; Fabiana detta Fabia Bordieri; Luisa Iolanda Calvagna; Antonella Campo; Filippo Cillia; Francesca Criscione; Vincenzo Cultrona; Michele Damico; Nicolò De Pasquale; Massimiliano Di Bene- detto; Concetta detta Ketty Di Gregorio; Giuseppe Di Trapani; Giacomo Febbraio; Rosalba Franco; Giacoma detta Ivana La Pera; Francesco Nobile; Francesco Orefice; Patrizia Pepi; Roberta Perniciaro; Angela Rosa Portabene; Filippo Russo; Tiziana Sal- vini; Andrea Sapienza; Giovanni Scollo.



CALTAGIRONE AL CENTRO

Candidato sindaco Sergio Gruttadauria. Umberto Alario; Francesco Alparone; Chiara Boria; Francescalaura Boscarello; Salvatore Breccia; Rosalinda Bruno; Jennifer Giovanna Canfailla; Francesco Caristia; Azzurra Chiaramonte; Salvatore Ci- riacono; Salvatore Fazzino; Mario Gravina; Concetta detta Chiara Iudica; Lorena La Mendola; Andrea Montemagno; Antonino detto Antonio detto Nino Navanzino; Francesco Nicolaci; An- tonio Occhipinti; Gesualdo detto Aldo Piazza; Francesca Pistone; Anna Platania; Giuseppe Salonia; Christian Sardo; Diletta Sirna.



IL QUADRIFOGLIO

Candidato sindaco Sergio Gruttadauria. Marco Failla; Gio- vanni Modica; Giuseppe Rabbito; Davide Tasca; Rossana Russo; Roberta Nicastro; Elisabetta Vacirca; Stefania Savatteri; Vita Polizzi; Maria Cacioppo; Morena Cardaci; Ilenia Montemagno; Samuele Siragusa; Gesualdo Scalzo; Rossana Perticone; Gaetano La Rosa; Marzia Ragusa; Vincenzo Crescimone; Michele Civello; Giovanni Aronico; Alessandra De Pasquale; Sabina Tranchita; Marta Attardi.



FRATELLI D’ITALIA

Candidato sindaco Sergio Gruttadauria. Gesualdo detto Aldo Grimaldi; Michele Anastasi; Paolo Balestrazzi; Anna Barrano; Daniela Blancato; Salvatore detto Daniele Cagno; Salvatore Calcagno; Colomba Cicirata; Caterina Caruso; Claudio D’Amico; Marianna Gambera; Anastasio detto Angelo Gulizia; Nicola detto Sergio La Spina; Cinzia Lampasona; Alessandra Napolitano; Italo Maria Offerta; Jacopo Pampallona; Mireya Parisi; Salvatore Maria Pecoraro; Maria detta Mariarita Romeo; Franco Schia- vone, Maria Venezia; Concetta Vicino.



DIVENTERA’ BELLISSIMA

Candidato sindaco Sergio Gruttadauria. Noemi Alma; Valentina Apuzzo; Claudia Bonaffini; Adriana Cannilla; Francesca Cappuccino; Nicoletta Chiaramonte; Alessandro Di Martino; Maria detta Mirella Di Martino; Antonino detto Tony Gazzano; Vincenzo detto Enzo Gozza; Annamaria Guida; Alessandra In- carbone; Vincenzo detto Ezio Laiacona; Giuseppe detta Pinella Lanza; Michelangelo detto Andrea Lirosi; Roberta Lo Bianco; Gaetano detto Tano Lo Nigro; Cinzia Nicosia; Giusi Pagliazzo; Maria Parisi; Teresa Ricciolini, Rosi Danierla Scapllato; Eugenio Perticone.



FORZA ITALIA

Candidato sindaco Sergio Gruttadauria. Francesco detto Ciccio Incarbone; Antonino detto Antonio Montemagno; Luca Distefano; Maria Di Costa detta Costa; Sergio Do- menica; Valentina Alparone; Morena Amato; Vito Amore; Salvatore Brancaleone; Elvira Falcone; Rachele Lauria; Chri- stian Ligama; Renato Malfitano; Vincenzo Mezzanotte; Car- melo Nicotra; Vanessa Nobile; Giacomo Orefice; Gabriele Patti; Antonino Randazzo; Alessia Savatteri; Agata Sgarlata; Maria Rosaria Todaro; Sebastiano Vastacampo; Letizia Virga.



MODERATI

Candidato sindaco Sergio Gruttadauria. Sergio Gruttadaria; Simone Amato; Valentina Messina; Federica Ticli; Giuseppe Alario; Rosetta Testa; Alessio Anfuso; Domenico Giovanni Bugliari; Giulia Bonanno; Sabrina Cannilla; Gesualdo detto Dino Cinnirella; Mario Di Benedetto; Francesco Federico; Melania Forgia, Fabio Grassiccia; Giuseppe Stefano Marchese; Fabio Naghel; Anna Perrone; Francesco Prezzavento; Chiara Quaranta; Stefania Salamone; Vanessa Schembri; Mario Velardita; Gio- vanni Vona.



CALTAGIRONE SEMPRE E PER SEMPRE

Candidato sindaco Roberto Gravina. Roberto Gravina; Alfia Alba; Gianluca Asta; Salvatrice Brillantino; Salvatore Carapezza; Agnese Carcaci; Rosa Cucuzza; Davide Di Benedetto; Christel Failla; Arianna Guarino; Chiara Internullo; Fabrizio Iurato; Daniele Lombardo; Saverio Marcinnò; Giancarlo Massari; An- gelo Messina; Rossella Milazzo; Francesca Nolfo; Ester Placenti; Daniele Raccuglia; Marco Raffredato, Antonino Russo, Clara Salamone; Gaetano Sinatra.



MOVIMENTO CIVICO “ZIA PEPPINA”

Candidata sindaca Giuseppa Aliotta. Giuseppa Aliotta; De- borah Borrello; Mariaconcetta Minardi; Dario Cusumano; Fe- derica Formica; Ivan Messana; Mario Ligama; Maria Narciso; Noemi Amato; Giacomo Bifara; Emanuele Roberto Manteria; Calogero Giancona; Sharon Indigeno; Chiara Sibilia; Paolo Leo- ne; Monique Grimaudo; Matteo Montaudo; Miryam Conte; Sion Scerbo; Ignazio Di Benedetto.

RAMACCA



“RAMACCA PER AMORE”

Candidato sindaco Giuseppe Limoli. Gianfranco Aurelio Arena; Enza Bontorno; Valeria Calcagno; Giosuè Catania; Maria Adriana Cristaldi; Salvatore Di Gregorio; Giuseppe Di Mattia; Ambra Fiorito; Rosario Gravina; Ornella Guerrera; Filippo Licciardello; Giovanna Rosalba Paglia; Calogero Pittari; Maria Donata Puleo; Francesco Salvatore Schilirò; An- tonino Procida.



“RAMACCA COSTRUIAMO UNA BELLA STORIA”

Candidato sindaco Nunzio Vitale. Valentina Aparo; Giusi Stefania Arena; Salvatore Barcellona; Erica Caccamo; Marco Antonio Cupani; Massimo Di Fini; Filippo Di Liberto; Veronica Ferro; Salvatore Fornaro; Maria Irene Giandinoto; Agata Marino; Carmela Mo- schetto; Francesco Nicolosi; Agrippino Solennità; Stefania Timpanaro; Filippo Zampogna.



“NUOVA RAMACCA E LIBERTINIA”

Candidato sindaco Salvatore Albelice. Letizia Cifalù; Dalila Severino; Francesco Cirino; Salvatore Tornello; Santa Privitera; Paolo Romito; Giuseppe Catania; Giuseppina Amato; Davide Vincent Ignaccolo; Roberto Passalacqua; Corradino Auteri; Sebastiano Fraccono Calanni.



“RAMACCA IN MOVIMENTO”

Candidato sindaco Teresa Corallo. Teresa Corallo; Paolo D’Amato; Anna Grazia Maggiore; Giuseppe Frazzetta; Giuseppe Limoli; Giuseppa Savia; Calogero Leanza; Giuseppe Vito Raimondo; Erekla Perticone; Luca Gaetano Muni; Salvatore Maria Paolo Caruso; Salvatore Epaminonda; Ilaria Peritore; Giuseppe Votadoro; Lucia Cristina Bontorno; Gianluca D’A- more.



“È ORA DI CAMBIARE”

Candidato sindaco Giuseppe Lanzafame. Fabio Cusumano; Salvatore Mancuso; Luca Di Mauro; Enza Bertuccio; Mario Tripolone; Santo Giuffrida; Salvatore Giglio; Giuliana Malgioglio; Francesco Carini; Mariagrazia Giuseppa Azzolina; Federico Di Liberto; Antonino Reale; Lucia Caliò; Maria Chiara Privitera; Mirea Alessia Timpanaro; Rosalinda Maugeri.

GRAMMICHELE

“MEGLIO DOPO AIOSSA SINDACO”

Aiossa Antonino, Campanello Erika, Mantegna Gaetano, Alessandro Angela, Russo Gae- tano, Di Grazia Sebastiana Paola, Cuius Gaetano, Nicotra Giuseppina Silvana, Cummaudo Vincenzo, Tellato Selena, Catania Giovanni, Ziller Sonia, Amoroso Giampietro, Amoroso Samantha, Guida Fabio, Licciardi Giuseppina.



“PIPPO GRECO SINDACO”

Attaguile Rosa detta Rosetta, Barbera Fabio, Calì Sebastiano Michele detto Sebi,Campanello Rosario, Cannizzo Nunzio Marcello detto Enzo, Distefano Rosamaria, Giandinoto Ignazio Michele detto Ignazio, Giandinoto Renzo, Gullè Salvatore Alessandro detto Alessandro, Mammana Alessia detta Russo e detta Ale, Mammana Daniela detta Daniela, Morello Michele, Palermo Pietro, Santaera Emanuele, Scirè Agata Sebastiana detta Agata, Valente Tiziano.



“MALASPINA SINDACO”

Attaguile Angelo detto Angelo, Amarù Antonino detto Nino, Castronuovo Santa Alda detta Alda, Catania Rosario detto Saro o Saro Ct, Fragapane Concetta, Giaquinta Giuseppe detto Peppe, Inzirillo Alessandro, Lo Bianco Fabio, Malaspina Domenico, Nicastro Rocco, Oc- chipinti Irene, Palmieri Graziella, Saitta Marilù Rita detta Marilù, Salafia Mariateresa detta Teresa, Sapienza Giacomo Fabio detto Fabio, Umana Maria Concetta detta Concetta.