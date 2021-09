Auto e moto rubate, deposito della refurtiva allo Zen 2 – FOTO

Un vero e proprio deposito della refurtiva, scoperto grazie alla segnalazione di un uomo a cui era stata rubata un’auto e al gps del suo Ipad. A individuarlo gli agenti del commissariato Mondello che hanno passato al setaccio la zona dello Zen 2, dove la Fiat Panda poco prima rubata era stata ‘nascosta’. Il proprietario, al momento della denuncia ha infatti spiegato che nel suo abitacolo si trovava un Ipad che ne segnalava la posizione. I poliziotti si sono quindi recati in via Agesia di Siracusa, già in passato luogo in cui sono stati ritrovate auto e moto oggetto di furto e destinati ad essere smontati per essere poi piazzati nel mercato nero. LEGGI ANCHE: Zen, via Rocky Marciano invasa dai rifiuti

Ma non solo, perché secondo quanto accertato dal commissariato, spesso i mezzi vengono custoditi in garage ‘blindati’ per essere poi consegnati soltanto attraverso il metodo del ‘cavallo di ritorno’, ovvero un vero e proprio riscatto che la vittima paga per riavere la moto o l’auto indietro.

I poliziottti, una volta in possesso della chiave dell’auto segnalata, insieme ai colleghi del commissariato San Lorenzo, hanno fatto scattare le serrature automatiche individuando dall’esterno la presenza dell’auto in un box nelle vicinanze. Per aprire il garage è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. All’interno, oltre alla Fiat Panda che è stata successivamente restituita al legittimo proprietario, sono stati trovati attrezzi ed utensili, uno scooter, una mini moto e materiale pirotecnico, il tutto sottoposto a sequestro. Il locale, tra l’altro allacciato abusivamente all’impianto elettrico, è stato sequestrato.

