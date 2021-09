Green pass al lavoro: quando viene sospeso lo stipendio

ROMA – Il nuovo decreto che introduce il Green pass nel mondo del lavoro prevederebbe sanzioni da 600 a 1.500 euro. E’ quanto avrebbe spiegato il governo nel corso della riunione con Regioni, Comuni e Province. La sanzione riguarderebbe sia chi non mostra il certificato verde sia chi omette i controlli.

Le sanzioni

Le sanzioni per il settore pubblico saranno uguali a quelle già previste per il personale scolastico e investiranno anche il settore privato.

Le regole

Al momento dell’ingresso nell’azienda, chi non ha il Green pass non potrà essere ammesso all’interno e verrà considerato assente ingiustificato. La violazione dell’obbligo di avere la certificazione verde può essere aumentata in caso di contraffazione del documento. In questo caso può scattare anche la denuncia.

La sospensione dal servizio

Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti”. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare