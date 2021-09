Il Foggia elimina il Messina, Sullo: “Sono arrabbiato”

“Secondo me abbiamo fatto 25 minuti ottimi, con tre palle gol create e il rigore non concesso. Poi abbiamo preso il gol e siamo usciti dalla partita per un quarto d’ora, regalando il gol del 2-0. Nel secondo tempo poi abbiamo fatto la partita noi, loro sono ripartiti un paio di volte. Siamo sulla buona strada ma dobbiamo ancora diventare squadra. Queste partite e questi errori servono, anche io vorrei vincere sempre, dobbiamo imparare ad affrontare queste situazioni negative”. Salvatore Sullo, allenatore dell’ACR Messina, ha parlato così in conferenza stampa dopo la gara contro il Foggia persa 2-0.

In seguito all’eliminazione in Coppa Italia, il tecnico dei peloritani ha continuato: “Lavorare sempre su un campo di erba rappresenterebbe un passo in avanti enorme, per svolgere lavori integrativi. La partita di oggi mi lascia una cosa positiva, cioè che non abbiamo avuto problemi fisici. Quando si perde sorrisi non ce ne stanno. So che abbiamo dei giovani di valore, so che purtroppo ci saranno degli errori ma piano piano saremo più squadra e ne faremo sempre meno. Sono arrabbiato, siamo usciti dalla partita un quarto d’ora e hanno fatto due gol, questo mi ha fatto arrabbiare. Non siamo quelli che hanno accusato un black-out decisivo, che non si dovrà verificare più. Questa è la quinta trasferta in venti giorni, tornare finalmente a casa è fondamentale. Ritrovare i nostri tifosi sarà decisivo, non vediamo l’ora”.