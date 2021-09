Incidente filobus-automobile: più di venti feriti

MILANO – Incidente, questa mattina, lungo viale Scarampo a Milano. I mezzi coinvolti sono un filobus della linea 90 e un’auto. Il tutto è accaduto intorno alle 10 del mattino.

Il conducente del mezzo, adibito a trasporto pubblico, procedeva lungo la circonvallazione, in viale Renato Serra ed ha attraverso l’incrocio convalle Scarampo con il semaforo verde. Da destra, però, è sbucata un’auto che ha attraversato l’incrocio con semaforo rosso. Il filobus ha inevitabilmente impattato contro la fiancata sinistra dell’auto e diversi passeggeri sono caduti.

Sul posto intervenuto ben otto ambulanze, che hanno soccorso i passeggeri caduti nello schianto, ma per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito gravemente. La polizia locale ha provveduto a transennare le vie circostanti in modo tale da rendere più agevoli le operazioni. Soccorsi in codice verde sette uomini di età compresa tra il 40 e i 79, anche tredici donne tra i 29 e gli 80 anni hanno avuto bisogno di cure mediche. Alcuni di questi sono stati curanti sul posto, altri trasportati in vari ospedali cittadini.