Incidente stradale provoca rallentamenti

PALERMO – Un incidente stradale, avvenuto questa mattina, ha paralizzato il traffico in Viale Regione Siciliana, a Palermo, nella corsia laterale all’altezza del civico 9488. L’incidente è avvenuto in direzione Catania e ha provocato rallentamenti per le auto in ingresso su Palermo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha effettuato i rilievi di rito. Dal primo pomeriggio il traffico è tornato scorrevole e l’arteria viaria è stata sgomberata.