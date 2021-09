Master in Marketing & Digital Management di ISTUD, iscrizioni aperte: borse di studio ai laureati dell’Università di Palermo

Il percorso di alto profilo per diventare manager del marketing e del digitale prenderà il via il prossimo 15 novembre

Un percorso didattico di alta specializzazione per avere una marcia in più nel mercato del lavoro e dare una spinta significativa alla propria carriera. Dal prossimo 15 novembre, ISTUD, la prima Business School indipendente italiana, aprirà le porte a nuovi aspiranti manager del marketing e del digitale desiderosi di ampliare il proprio bagaglio di competenze ed esperienze.

Negli ultimi 20 anni il Master in Marketing & Digital Management di ISTUD ha formato i manager delle più quotate aziende nazionali e multinazionali dei servizi, dell’industria, della consulenza. Molti provenivano dalla Sicilia e oggi operano sia in Italia che all’estero nel campo della comunicazione, del brand, del digitale e delle vendite.

Le prospettive di inserimento in azienda, a sei mesi dal termine del percorso di studi, sono altissime con una percentuale che sfiora il 93%. Il Master in Marketing & Digital Management di ISTUD – a tempo pieno e della durata di dodici mesi – vanta, infatti, la partnership di oltre 100 aziende il cui apporto è significativo sia nelle ore d’aula che nei progetti di studio e nella proposta di stage per gli studenti.

Se il primo modulo è incentrato sulle competenze chiave di general management, il secondo si concentra sull’elaborazione e la pianificazione di digital products, digital business models e strategie di gestione canali digitali e digital go to market. Le lezioni in italiano si alternano a testimonianze in lingua inglese. Al termine dei sei mesi d’aula, sono previsti sei mesi di stage.

Tra le aziende, partner di ISTUD, presso cui in passato gli studenti hanno effettuato gli stage figurano: Angelini, Bridgestone, Caffarel, Coop, De Agostini, Gardaland, Gruppo Sanpellegrino, Ikea italia, Ipsos, Sperlari, Whirlpool. La Business School offre, inoltre, ai partecipanti al Master in Marketing & Digital Management un servizio di career coaching individuale. Per tutta la durata del percorso di studi, ogni studente potrà confrontarsi con un professionista che lo aiuterà a comprendere le proprie potenzialità e a redigere un curriculum che rappresenti al meglio le sue skills preparandolo al contempo ad affrontare diverse tipologie di colloqui professionali.

Le iscrizioni alla XXV edizione consecutiva del Master in Marketing & Digital Management sono aperte. ISTUD, la Scuola dei Manager con sede e Campus a Baveno – Lago Maggiore e Milano che dal 1970 ad oggi ha formato oltre 65.000 dirigenti d’azienda e 3.000 neolaureati, apre le porte a studenti laureandi e laureati di tutte le facoltà, con un forte interesse verso il mondo del marketing, della comunicazione e del digitale. Per i laureati provenienti dall’Università degli Studi di Palermo è prevista una borsa di studio a copertura totale dei costi di partecipazione, vitto e alloggio, intitolata a un grande professionista della Comunicazione come Ferruccio Barbera.

“Il nostro Master ha visto la partecipazione negli anni di studenti di tutta Italia, e la Sicilia è da sempre per noi una regione di provenienza di molti studenti. Oltre 60, solo nelle edizioni più recenti – dice Francesco Alleva, Direttore del Master in Marketing & Digital Management – La struttura del nostro percorso è lontana da un approccio didattico accademico classico. Vince l’interazione, la collaborazione, i lavori di gruppo, il contatto costante con i manager dell’ecosistema che ruota intorno al percorso”.

Il Master in Marketing & Digital Management prenderà il via il prossimo 15 novembre e si concluderà il 28 ottobre 2022.

Tutte le informazioni a: Master in Marketing & Digital Management full time – ISTUD