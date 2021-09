Pd, sabato il battesimo di “Prossima”

PALERMO – Novità nel Pd siciliano. Tutto pronto a Palermo per il battesimo di “Prossima”, l’associazione promossa da militanti ed esponenti del PD, aperta all’esterno del partito, che si sta radicando con diverse iniziative su tutto il territorio nazionale. L’appuntamento è sabato 18 settembre alle ore 10,00 al Centro Ippico Chirone (via Chirone, zona Partanna Mondello – Palermo).

“È un’occasione per rimettere in cammino quanti, dentro e fuori il PD, vogliono contribuire al rinnovamento della Sinistra a Palermo ed in Sicilia” dice Antonello Cracolici, tra i promotori dell’iniziativa.

Alla riunione sarà presente Nicola Oddati, coordinatore nazionale di Prossima e responsabile per le Agorà del PD. (Per partecipare all’incontro è necessario essere muniti di Green Pass).