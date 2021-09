Rapina violenta in banca, condannati due palermitani

Fu una rapina violenta, messa a segno da una banda senza scrupoli e “in trasferta”. Ne avrebbero fatto parte due uomini di origini palermitane, condannati rispettivamente a cinque e cinque anni e sei mesi di reclusione. Era il 18 settembre del 2012, a finire nel mirino fu una banca di Sesto Fiorentino, in Toscana.

L’assalto

Fu spintonato la direttrice, fu immobilizzato il cassiere. La banda portò via settemila euro in contanti. Il Tribunale di Firenze ha così condannato un 57enne e un 67enne, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e condannati al pagamento delle spese processuali.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT