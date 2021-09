SuperCoppa LNP, Trapani congedato dopo il ko a Chiusi

CHIUSI – La 2B Control Trapani esce sconfitta 63-58 dal campo di Chiusi e si congeda dalla Supercoppa. La formazione di casa conquista le prime 2 frazioni di gioco, complice un’atavica difficoltà dei granata nel trovare la via del canestro. I ragazzi di Parente, privi di Tomasini infortunatosi ad una caviglia, si sbloccano nel terzo quarto dove riescono a raggiungere la parità. Nell’ultimo quarto i padroni di casa piazzano subito un break di 8-0 che, di fatto, Trapani non riuscirà più a rimontare.

1° QUARTO: Il primo canestro è dai 6.75 e porta la firma di Guaiana ma Musso risponde dalla stessa distanza. Doppio botta e risposta fra Wilson e Childs (8-7). Mollura fa 1/3 dalla lunetta. Fratto realizza da sotto: 10-8 al 10’.

2° QUARTO: Fratto realizza in contropiede. Biordi colpisce da sotto ma Raffaelli conclude in penetrazione. Wilson segna in fade-away prima del 2/2 dalla lunetta di Palermo (16-12). Criconia colpisce 2 volte dai 6.75 prima dei canestri di Mollura e Childs (22-16). Childs realizza 3 punti consecutivi prima del parziale di 5-0 di Chiusi: time out per coach Parente (27-19). Dopo il tiro libero di Palermo, Wiggs realizza due canestri di fila. I canestri di Musso e Medford chiudono il quarto 31-24.

3° QUARTO: Wiggs inizia con 5 punti consecutivi prima del tap-in di Childs. Medford interrompe il break con un jump dalla media ma la tripla di Mollura riporta in vantaggio Trapani (33-34). Dopo il libero di Wilson Mollura realizza dai 6.75. Medford realizza 4 punti consecutivi e riporta in vantaggio i suoi prima del 2+1 di Wiggs (38-40). Medford pareggia e Ancellotti da sotto riporta Chiusi in vantaggio. Wiggs pareggia in penetrazione. Dopo il canestro di Wiggs, Medford realizza 4 punti. Massone segna dalla media e Wiggs pareggia: la frazione termina 46-46.

4° QUARTO: Il primo canestro è di Criconia. Medford colpisce da oltre l’arco: time out per coach Parente. Criconia piazza un’altra bomba. Il tap-in di Childs interrompe il break di 8-0 di Chiusi: coach Bassi chiama una sospensione. Mei realizza un long-two e Fratto segna da sotto. Dopo la tripla di Musso, Mollura concretizza un 2+1. A Fratto viene sanzionato un fallo tecnico, Palermo realizza il tiro libero prima del 2/2 di Childs dalla lunetta (61-54). Wiggs realizza in penetrazione. Gli ultimi canestri sono di Childs e Medford: Chiusi vince.

San Giobbe Basket Chiusi Vs 2B Control Trapani: 63-58 (10-8; 21-16; 15-22; 17-12).

San Giobbe Basket Chiusi: Criconia 14, Fratto 6, Musso 8, Biancotto ne, Medford 19, Braccagni ne, Carenza, Wilson 8, Mei 2, Raffaelli 2, Possamai ne, Ancellotti 4. Allenatore: Giovanni Bassi.

2B Control Trapani: Biordi 2, Wiggs 18, Basciano ne, Childs 17, Guaiana 3, Mollura 12, Massone 2, Palermo 4, Minore, Taflaj. Allenatore: Daniele Parente.

Assistente: Fabrizio Canella.

Arbitro: Moretti, Di Toro, Miniati.