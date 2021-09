Vaccini, iniettate 6 soluzioni fisiologiche anziché dosi: i particolari

Ma Asl rassicura: "Spiacevole ma non causa danni"

AREZZO – Credevano di aver ricevuto una dose del vaccino anti-Covid, ma in realtà gli è stata iniettata solamente soluzione fisiologica. L’errore è accaduto in un hub della Asl del comune di Camucia, in provincia di Arezzo.

I fatti

Resisi conto dell’errore, al termine della seduta, il personale ha dato l’allarme e sono scattate tutte le operazioni per contattare i cittadini vaccinati nello stesso box. La dottoressa Anna Beltrano, direttrice del Distretto Sanitario della Valdichiana, ha avviato tutte le procedure del caso e spiega: “Delle nove persone coinvolte, tre hanno ricevuto una vaccinazione regolare, mentre sei no ma attualmente non sappiamo chi siano: saranno individuate dal test sierologico e riprogrammeremo immediatamente la vaccinazione”.

L’errore umano

L’errore risale a mercoledì pomeriggio. “E’ importante chiarire – aggiunge – che si è trattato di un errore umano a fronte di migliaia di iniezioni e operazioni vaccinali che il personale compie ormai da mesi. Vorrei anche tranquillizzare le persone coinvolte perché non corrono nessun rischio, la soluzione che gli è stata iniettata è quella fisiologica che viene utilizzata per diluire il vaccino e non ha nessun effetto sulla salute”.

“E’ chiaro – ha concluso – che è inconveniente spiacevole, tra l’altro accaduto a professionisti esperti come i nostri. I numeri del nostro impegno vaccinale sono enormi e purtroppo possono capitare anche inciampi. Come azienda sanitaria ci scusiamo e metteremo ancora maggior impegno per garantire la sicurezza delle procedure e la salute dei cittadini”.