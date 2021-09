Coronavirus: scendono i contagi in Sicilia, ma è prima in Italia

Sul fronte del Covid in Sicilia è stata registrata negli ultimi sette giorni l’incidenza più alta: a dirlo è la bozza di monitoraggio settimanale sull’epidemia da Covid-19 all’esame della cabina di regia istituita con gli esperti del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. L’Isola, insieme con la Provincia autonoma di Bolzano e la Calabria, è tra le realtà che registrano questa settimana il valore più alto relativo all’incidenza dei casi di Covid-19 per 100mila abitanti, anche se oggi si evidenzia un calo: dal 4,7% al 3,2%. Nel giro delle ultime ventiquattro ore nell’Isola si sono registrati altri 602 casi, a fronte di 18.758 tamponi processati. Scendono quindi i contagi, ma la regione rimane quella con il numero più elevato a livelleo nazionale.

I casi nell’Isola

L’isola resta di nuovo in testa, quindi, per nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 494. Gli attuali positivi sono 21.777 con un decremento di 943 casi. I guariti sono 1.529 mentre si registrano altre 16 vittime che portano il totale dei decessi a 6.673. Sul fronte ospedaliero sono adesso 795 i ricoverati, 1 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 99, lo stesso numero rispetto a ieri.

La mappa del contagio

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 118, Catania 75, Messina 125, Siracusa 87, Ragusa 54, Trapani 91, Caltanissetta 23, Agrigento 19, Enna 10.

I dati nazionali

A livello nazionale sono invece 4.552 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 5.117. Sono 66 le vittime in un giorno, una in più di ieri. Sono 284.579 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano stati 306.267. Il tasso di positività è all’1,6%, stabile rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.627.699, i morti 130.233. I dimessi e i guariti sono invece 4.383.195 (ieri 4.376.646), con un incremento di circa 6.500 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 114.271 (ieri 116.342), con un calo di 2.071 casi nelle ultime 24 ore.

