Costa: “Per liberarci del Covid l’unica strada è il vaccino”

“La gratuità del tampone non è la strada giusta per uscire dalla pandemia. Il Governo ha deciso che la via per uscirne è il vaccino. Per assurdo dovremmo dare i tamponi ai cittadini che si sono vaccinati per un monitoraggio costante. Il governo sta mettendo i vaccini a disposizione gratuitamente, il Green Pass è quello strumento che garantisce la libertà a tutti. Con il vaccino si ottiene la libertà senza altri sforzi, chi invece decide di non vaccinarsi può ottenere le stesse libertà ma è giusto che si faccia carico del costo del tampone, ovviamente a prezzi calmierati. Ma la strada privilegiata è quella di favorire e privilegiare il vaccino“. A dichiararlo è Andrea Costa sottosegretario della Salute ai microfoni di ‘SkyTg24’.

“Il governo – ha continuato Costa – ha cercato di migliorare il provvedimento sul Green Pass, è importante anche l’impegno a emettere una circolare nei prossimi giorni che crei le condizioni per riconoscere ai cittadini italiani che si sono vaccinati all’estero con immunizzanti non autorizzati dall’Ema di poter accedere al Green Pass“.

Il sottosegretario alla Salute si è espresso anche sull’utilizzo dei tamponi salivari per il Green Pass: “Da parte del Governo è stato preso un impegno preciso approvando un ordine del giorno una settimana fa, ma servono evidenze scientifiche. A questo proposito abbiamo chiesto al Cts di esprimersi in maniera chiara. Se il Cts e le evidenze scientifiche ci diranno che il tampone salivare offre sufficienti garanzie da poterlo introdurre come requisito nel Green Pass, per noi si tratterebbe di avere uno strumento in più“.