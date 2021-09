Due incidenti in poche ore, disagi e traffico rallentato

PALERMO – Due incidenti stradali si sono registrati a Palermo nelle ultime ore. Il primo è avvenuto questa notte in via Enrico Albanese, angolo via Giovanni Raffaele.

Rallentamenti al traffico

Il secondo, invece, si è verificato questa mattina in via Empedocle Restivo, all’angolo con via Emilia. Nella zona, molto trafficata nelle ore mattutine, si sono verificati una serie di disagi e rallentamenti con auto rimaste in coda. In entrambi gli incidenti stradali sono intervenute sul postole pattuglie della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi di rito.