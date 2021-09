Green pass per magistrati e avvocati: le regole

ROMA – L’obbligo di esibire il Green pass varrà dal 15 ottobre anche per i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari, compresi anche i contabili e i militari.

Cosa prevede il decreto

Lo prevede il decreto approvato dal Cdm ieri sera nel quale si afferma che le disposizioni non valgono invece per “avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo”. L’accesso senza il pass, dice ancora il decreto, rappresenta un “illecito disciplinare” e come tale sarà sanzionato. Non è stato introdotto l’obbligo per chi, invece, frequenta le aule di giustizia, in particolare imputati, testimoni e pubblico.