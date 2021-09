Meteo, Italia divisa in due: instabilità al Nord, sole al Sud

Una perturbazione si allontana dall’Italia che, però vedrà instabilità al Nord e sulle regioni centrali tirreniche e in Umbria e quindi sulle Marche. Su queste regioni si avranno rovesci temporaleschi alternati a schiarite e a carattere irregolare. Più stabile altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso salvo per la possibilità di precipitazioni sulla Campania. Venti variabili.

Per domani è prevista una nuova perturbazione, a tratti temporalesca, nel Nord del Paese e l’alta Toscana con rovesci a carattere sparso, ma localmente forti e in movimento da Ovest verso Est in serata e nottata. Molte nubi sul resto del Centro, con qualche rovescio in Umbria nel pomeriggio e più soleggiato al Sud anche se a tratti il cielo sarà coperto. Venti deboli da direzioni variabili.